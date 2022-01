Schanda Tamás: "A benzinárstop a magyar emberek védelméről szól, ami a baloldalnak most sem számít!"

A benzinárstopnak köszönhetően a magyarok fizetik az egyik legolcsóbb üzemanyagárat az Európai Unióban. A benzinárstop a magyar emberek védelméről szól, ami a baloldalnak most sem számít – fogalmazott az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán megosztott videóban.



Fotó: MTI/Kovács Tamás

Schanda Tamás azt mondta, a benzinár befagyasztása a kormány rezsicsökkentési politikájának szerves része: "ahogy a rezsiárak, úgy a benzinárak brutális elszabadulását sem nézzük tétlenül".

Hozzátette:

a baloldallal ellentétben úgy gondolják, hogy a kormánynak be lehet és be is kell avatkoznia, ha egy áremelkedés a magyar emberek megélhetését és a magyar gazdaság működését jelentősen veszélyeztetné.