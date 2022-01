Gyurcsány megmutatta, hogy mit kell csinálni a csirkefarháttal

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor bejelentette, hogy több élelmiszerárát is befagyasztják, az akkor felsorolt termékek közé később bekerült a csirkefarhát is, amit Gulyás Gergely jelentett be a kormányinfón.



Gyurcsány Ferenc közösségi oldalára írt bejegyzést, amelyben kifejti "háláját":

Alaplé. Mert ugye ugye a főzés lelke, hogy az mindig legyen. Ha jó alaplevet akarsz csinálni, akkor először süsd meg a csontokat és a zöldségeket. Marha, sertés, bárány. Ami van. Csirkefarhát?

- írja bejegyzésben, majd kiemelte:

Azt nem. Azt ne süsd meg. Azt főzd nagyon sokáig. Én ezt teszem. Most olcsóbb lesz, kihirdették. Gondoltak az emberekre. Fényes jövő, emelkedés, alaplé. Szép sárga. Magában nem sokat ér. Egy picivel több, mint a semmi. Ezek meg annál is kevesebbek.

