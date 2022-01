Teljhatalmat kapott Orbán bizalmi embere a bírósági végrehajtói pályázatok elbírálásában

A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítás alapján a 444.hu számolt be arról, hogy súlyos visszeélések gyanúját felvető Völner-ügy kipattanása után hogyan változtatják meg a végrehajtói álláspályázatok elbírálását.



Fotó: MTI/Beliczay László

A rendeletet Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) elnöke jegyzi. A jogszabály szerint a jövőben az Orbán Viktor bizalmasának Biró Marcell még erősebb jogosítványokat kap a végrehajtók kiválasztásakor – írja a Telex.hu a 444.hu nyomán.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Völner Pál igazságügyi államtitkár mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte a legfőbb ügyész hivatali vesztegetés és más bűncselekmények megalapozott gyanúja miatt decemberben. Völner vállalta az ügy politikai következményeit és lemondott államtitkári posztjáról.

- állt a Legfőbb Ügyészség közleményében.

A legfőbb ügyész indítványa szerint Völner Pál alkalmanként milliókat kapott azért Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, hogy államtitkárként és miniszterhelyettesként azokat nevezze ki végrehajtónak, akiket informálisan Schadl támogatott – írja a Telex.hu.

A most megjelent rendelet szabályozza a pályázatok elbírálásának új rendjét. Eszerint a pályázatot továbbra is a Magyar Bírósági Végrehajtói Karhoz kell benyújtani, de mellékelni kell egy vagyonnyilatkozatot is.