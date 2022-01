Dániel Péter, az “ördög ügyvédje” bejelentkezett: Ezért bukják el a választást Orbánék

Az Izraelben élő ügyvéd, Dániel Péter még tavaly vállalta magára a titokzatos szerepet, és bár később Az ördög ügyvédje Facebook-oldalon egy kommentben "Az ördög ügyvédje" vásári komédiásnak nevezte a férfit, ő azóta is vallja, hogy ő a szivárogtató, annak ellenére, hogy szinte egyértelmű, hogy hazudik.



Ahogy arról mi is beszámoltunk, tavaly év végén Az ördög ügyvédje Facebook oldalon Varga Judit neve merült fel a bejegyzésekben.

A blogger ígérete szerint a "legmegfelelőbb ütemben" fogja aktivizálni magát, azonban nagy a csend az oldalon. Többen is kifejtették aggodalmukat, sokak szerint a váratlanul elhunyt ellenzéki aktivista, Homonnay Gergely állhatott a blog mögött.

Dániel Péter pár napja közösségi oldalára írt bejegyzésben fejtegette az okokat, hogy szerinte miért fogják elveszíteni Orbánék a választást.

Úgy gondolja az ellenzék stabilan 4-5%-kal vezet Márki-Zay segítségével, aminek szerinte az az oka, hogy "sok csalódott fideszes" és a bizonytalan szavazók is elpártoltak a kormányról.

Az EBESZ külföldi választási megfigyelőket küld és ők is ügyelni fognak, hogy Orbánék ne tudják elcsalni a választásokat.... régi rossz szokásuk szerint

- írja bejegyzésében. Azt is megemlíti, hogy "az ukránok és a románok is lezárják a határokat a szavazó-turizmus elől". A pontokba szedett okok között olyanok is találhatóak, minthogy

- minden választási körzetben lesznek ellenzéki szavazat számlálók, ezért szerinte a "jegyzőkönyveket sem tudják meghamisítani a fideszesek" - külföldi szakértők ellenőrzik a választási szervert, ezért "ott sem tudnak trükközni", szerinte ezt 2018-ban megtették - úgy dolga sok bizonytalan szavazó változást akar "Orbán dilettáns, felelőtlen ámokfutása miatt"

Bejegyzését ezzel zárta, hogy reméli április 4-én "hatalmas buli lesz a Kossuth téren", ahol reményei szerint talán ő is ott lehet majd, bár továbbra is letartóztató parancs van ellene érvényben Magyarországon.

