Milliós órákban villognak a fideszes politikusok – ezek a legdrágább modellek a kormánypárt soraiban

Varga Judit nem is olyan régen egy képpel jelentette be a kormány új ármegállító intézkedést, amin 1,5 millió forintos órában mutatott rá a hatósági áras sertéscombra.

Fürjes Balázs már szidta a luxusfideszeseket, amikor saját közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta:

Egész egyszerűen azt gondolom, van olyan életmód, van olyan luxus, van olyan gyarapodás, vannak olyan szokások, amiket egy politikus nem engedhet meg magának, különösen, ha hatalmon van, és különösen, ha tíz éve van hatalmon. Az embereket joggal bosszantja az urizálás. Aki nem tud lemondani a luxusról, a méregdrága órákról, a sportkocsikról, a luxusutazásokról, az egész egyszerűen ne álljon politikusnak. Ennyi.

Azonban nem Varga az egyetlen, aki milliós órákban szaladgál Orbán környezetében. Mutatjuk az legdrágább NER-es luxuskarórát:

1. Lázár János:

Jó ízléssel választott órát, ugyanis biztosan van egy kb. 2,2 millió forintos Bubbleback 3131-ese illetve egy Jaeger LeCoultre Reverso-ja. Mindkettő igazi ritkaság, csak valódi gyűjtők csengetnek ki ennyit egy óráért, hiszen nem hivalkodó mégis elegáns darabok.

2. Matolcsy György:

Matolcsy György bohókás és néha vészjósló személyiségéhez talán egy viccesebb darab illene, de a jegybankelnök egy finom, elegáns, letisztult JLC mellett tette le a voksát. Klasszikus darab, elegáns, és több mint 3 millió forintos árával egy megúszós óra, minden helyzetre.

3. Rákay Philip:

A Fidesz egyik fő propagandistája több mint 5 millió forintot is kiadott egy Rolexért, ám látszik az, hogy Rákay imádja a nagy és felvágós dolgokat, hiszen tulajdonosa egy Mercedes G500-nak, ez a 43 milliméteres Sea-Dweller remekül megy az autójához.

4. Rogán Barbara

A propagandaminiszter egy 20 milliós órában pózolt az Instagramon. Azóta persze törölte az oldalát, de nem kell aggódni,

valószínűleg most is megvan az óra.

5. Bayer Zsolt

Bayer Zsolt a Fidesz ötös számú párttagkönyvének, egy vári önkormányzati ingatlannak és egy nagyon menő full titán Breitling Aerospace-nek a tulajdonosa, amikor nem az ellenzékieket gyalázza a Facebook oldalán, akkor ezzel az órával nyugodtan csobbanhat egyet a tengerben.

6. Csányi Sándor

Letisztult elegancia, és szintén gyűjtői darab az Ulysse Nardin San Marco GMT Big Date, ami egy klasszikus old money-választás a bankvezértől. Remek óra egy közepesen ismert luxusmárkától. Árát tekintve 1,5 millió körül mozog.

7. Habony Árpád

Habony egy Patek Philippe Nautilus típusú órával szállt a tengerre. A luxusórák piacán túl drágának nem tekinthető típusú karóra 80-150 millió forintért elérhető, már amennyiben hozzá lehet jutni.

Ám ha ez egy Patek Philippe Nautilus 40th évfordulós variánsa, akkor Habonynak mélyebben kellett a zsebébe nyúlnia, és messzebbre utaznia, egyrészt mert akkor

az ára 160 millió forint körül mozog,

8. Varga Judit:

Varga úgy jelentette be 6 alapvető élelmiszer árának az maximálását, hogy közben a kiposztolt fotón egy 1,5 milliós órában mutatott rá a hentesnél a sertéscombra.

9. Orbán Ráchel

2018-ban a kötcsei találkozóra érkező Orbán Ráhel ruházata biztosan megért vagy 1,2 milliót a szerelése. Az óráját viszont nem számolták, pedig az önmagában és alsó hangon 12 milliót, ugyanis Orbán Ráhel csuklóján egy

Audemars Piguet Royal Oak volt látható, aminek piaci ára 12-14 millió forint között mozog.

10. Rogán Antal

Rogán órája nagy port kavart, per is kilátásba került, ám Rogán Antal nem mutatta meg elhíresült óráját, per is kilátásba került, ugyanis az interneten terjedő képet Bajnai Gordon negatívkampányának tartotta, amely szerinte azért indult, mert Bajnai nem támogatja a rezsicsökkentést. A képen valószínűleg egy Hublot modellt visel melyek