Szívszorító: így kísérték utolsó útjára Babicsek Bernátot

Babicsek Bernát olyan sorozatokból volt ismert a nagyközönség számára, mint a Barátok közt vagy a Szeress most – a színész-zenész újév napján lakástűzben vesztette életét, mindössze 41 évesen. A művész holttestét szülei találták meg.



Kép: Facebook/Babicsek Bernát

Ma, azaz szombaton Solymáron tartották Babicsek Bernát búcsúztatóját, és a temetésen rengeteg gyászoló gyűlt össze. Az eseményről készült fotókat a Blikknél lehet megtekinteni, alább pedig a Bors által publikált videót lehet megnézni a szertartásról.

Babicsek Bernát a Paddy and the Rats nevű együttessel is zenélt, a Blikk fenti cikke szerint a zenekar egyik tagja a következőket mondta a temetésen:

mostantól a mi életünk megváltozik, ezt pedig egyelőre képtelenek vagyunk felfogni.

Forrás: nuus