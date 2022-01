Özönlenek a lájkok a gumicsizmás kormányfő disznóvágásos posztjaihoz, így vasárnap este újabb adag fotót posztolt a közösségi oldalát kezelő stábja a malacot feldolgozó Orbánról.

Úgy tűnik, folytatásos sztori lett Orbán Viktor öttömösi disznóvágásából, ugyanis szombat óta immáron ötödik alkalommal jelenik meg erről valami (kép vagy videó formájában) a kormányfő Facebook-oldalán. Nyilván a lájkok hatására teszi mindezt Orbán stábja.

A miniszterelnök Facebook-oldalán szombaton délben jelent meg az első fotó , amelyből kiderült, hogy az vidékre látogatott egy családhoz, hogy meglegyen az „első idei disznóvágása”, később a pálinkázás és egy, a disznó feletti ipponos győzelemről szóló poén is külön posztot kapott.

Vasárnap délután aztán egy hosszabb videón is bemutatták a gumicsizmás, kockás inges Orbán ténykedését. A miniszterelnököt kísérő csapatnak vasárnap estére is maradt további 14 hangulatos fotója, amelyekkel tovább lehet pörgetni a lájkokat. Orbán követői nem győzik dicsérni őt, amiért saját kezűleg pörkölte a malacot, sőt, a húsfeldolgozásban is részt vett.

Gratulálok miniszterelnök úr! A szocik soha nem akarják a nyakkendőt és az öltönyt levetni, ők már a melós ruhát nem akarják ismerni, de ami késik nem múlik!

- írta az egyik Fidesz-szavazó.

Mikor a híradóban láttam hogy a miniszterelnök úr a bőrt szedi le a húsról, nem hittem a szememnek! Annyira jó látni hogy igen ő is ember! Nem finnyás és hozzá nyúl a disznóhoz csinálja, amit ilyenkor kell! Én ezek után azt is kinéztem belőle hogy akár a vasvillát is a kezébe fogja és ganéz is ha kell! Tiszteletem a miniszterelnök úrnak!

- közölte egy másik követő.

Más azt írta:

Na, ilyen egy igazi miniszterelnök! Nem ijed meg semmitől, és látszik, hogy nem először csinál ilyen munkát! Gratulálok! Egyébként Gyurcsányt látta már valaki, gumicsizmában? Max. tornacipőben, mert hozzá az való! Vagy mégsem?

Megint más valaki úgy fogalmazott:

Közvetlen, hétköznapi, sallangmentes, a mi kutyánk kölyke! Ezért szeretjük nagyon miniszterelnök urat!

Forrás: 24.hu

Címlapkép: Facebook