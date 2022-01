Orbán Viktor 100 éves nénit látogatott, köszöntött – odáig vannak az emberek, vagy torkig

Orbán Viktor a hétvégén különleges programon vett részt. Disznóvágásra ment és pálinkázott is a disznókörömből, ám most hétfőn volt ideje egy nénit is felköszöntenie!

Most egy 100 éves nénit látogatott meg a miniszterelnök, szűkszavúan csak annyit írt a képhez, hogy:

Edit néni 100 éves. Isten éltesse!

Azonnal felbukkant a gyorskommentáló-hadtest is, Hollik István, aki legutóbb beosztottnak nevezte Márki-Zayt annyit fűzött a képhez:

Isten éltesse!

De a kommentelők odáig vannak, mutatjuk a legjobb hálálkodó kommenteket a bejegyzés alatt:

Isten éltesse sokáig erőben, egészségben önt is MINISZTERELNÖK ÚR! Öröm, hogy ilyen miniszterelnökünk van!

Ám, sokak megint a csodafegyvernek kikiáltott far-háttal jöttek, és bőven akadtak ilyen kommentek is!

És magadat mutogatod a képen, hájfej! Kinek van szülinapja, korruptka?

- írta neki valaki.

Jó étvágyat a farháthoz! Edit néni is farháttal készül neked?

- tették hozzá többen is.