Blikk: tovább nőttek a kórházi várólisták

Szürkehályog-műtétre a 2020 májusi adatokhoz képest már hatezer fővel többen várnak, de a csípőprotézis-műtétre váróknál is megduplázódott a létszám.

A Blikk cikke szerint a 2020 májusi adatokhoz képest tovább nőttek a kórházi várólisták. A tavaly májusi számokhoz mérve már hatezerrel többen várnak szürkehályog-műtétre, de a csípőprotézis-operációra előjegyzettek listája is megduplázódott 2020 májusához képest (2021 májusához viszonyítva pedig 3000 fős a növekedés). A lap mindezt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adataira hivatozva írta meg.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Kovácsy Zsombor egészségügyi jogász nyilatkozott a lapnak, és elmondta, hogy a koronavírus-járvány sokféleképpen befolyásolta a várólistákat. Ideiglenesen csökkenteni tudta a listák hosszát, hiszen akik elkapták a betegséget, vagy csak tartottak a kórházi megfertőződéstől, azok úgymond kiálltak a sorból. Viszont az ellentétes, tehát a listát felduzzasztó hatás sokkal erőteljesebben jelentkezett Kovácsy szerint, ilyen volt például a járvány miatt tavaly a halasztható ellátásokra vonatkozó leállítás, valamint a kórházi személyzet soron kívüli átküldése a Covid-betegek ellátására (amely a más kórházi osztályoktól vont el munkaerőt).

A lap gyűjtése szerint a térdprotézis-műtétekre a tervezett várakozási idő majdnem két év, ami nagyon sok, ám a tényleges várakozási átlagidő ennél azért rövidebb. Ami még a lista növekedéséhez hozzájárul, hogy sokan, akik a járvány korábbi időszakában nem mertek elmenni orvoshoz, azok most jelentkeznek, emiatt alakul ki torlódás.

Amikor az élet az egyes járványhullámok között kezdett visszatérni a megszokott kerékvágásba, az elhalasztott műtéteteket be kellett pótolni, le kellett dolgozni a lemaradást. Ezt az egészségbiztosító célzott többletforrással is támogatta. Viszont nemcsak a tipikus várólistás műtéteknél (csípő- és térdprotézis-, szürkehályog-, epekő-, mandulaműtét) okoz gondot a hosszabb várakozási idő, hanem például a szakrendeléseken is, ahol nincsenek is olyan, mindenki által megismerhető várólistaadatok, mint az említett műtéteknél