Megszólalt Gattyán György Orbán Viktorról – "A Fidesz által kiépített hatalmi struktúra nem működhet tovább"

Megoldás Mozgalom néven alapított pártot, és indulni készül az áprilisi országgyűlési választásokon Gattyán György magyar milliárdos, akit főként erről az elhatározásáról kérdezett a Telex. Gattyán politikai szerepvállalását a kezdetektől fogva gyanúsnak véli az ellenzék, mert úgy hiszi: a vagyonos férfi indulása a Fidesz érdeke lehet. Gattyán ezeket a vádakat most is cáfolta, hangsúlyozva például, hogy a választáson való indulását nem egyik napról a másikra döntötte el.

– állítja Magyarország egyik leggazdagabb embere, aki Megoldás Mozgalom néven alapított pártot, amellyel először az ellenzéki tömörüléssel törekedett volna partnerségre, de ma már azt mondja: ez lezárt ügy, nincs miről tárgyalni. Gattyán György szerint semmiféle szerepe nem volt a Fidesznek a magyar politikai életbe történt bejelentkezésében, és nincs is semmilyen kapcsolata a NER-rel.

Arra a felvetésre, hogy akkor miért nem vettek részt az ellenzéki előválasztáson, a milliárdos azt mondta, a pártja jogilag december 24-én lett bejegyezve, egyébként pedig nem szeretne közösséget vállalni senkivel:

Szakmai alapon volt, ezért is kezdtünk a digitalizációval. De ez nem azt jelenti, hogy én be tudnék állni akár Orbán Viktor, akár Gyurcsány Ferenc mögé – ha neveket akarunk mondani.

Gattyán György az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjével, Márki-Zay Péterrel sem kíván tárgyalni. Mint mondta, ez egy lezárt ügy. „Nézzük meg, ki mennyit ér el a választáson, és az eredmények fényében április 4-én majd lehet tárgyalni bármilyen szakmai vagy koalíciós együttműködésről és annak feltételeiről” – mondta.

A valóságban ez már régóta nem one-man-show, még ha a nyilvánosságban eddig elsősorban valóban az én szereplésem volt is leginkább a téma. Itt ül mellettem dr. Szatmári Péter, a programtanácsunk elnöke, a héten már ő is, de Huszár Viktor is nyilatkozni fog – ő a digitalizációs elképzeléseinkről elsősorban –, Borsányi Gábor pedig a sport- és életmódprogramunkat ismerteti majd a nyilvánosságban is. Igazából most indulunk el.