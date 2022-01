Lázár János körzetének több polgármestere nem kér Márki-Zay kampányából – és ezt írásba is adták

Nyilatkozatuk szerint őnekik felelősségük, hogy megvédjék a településük lakosait az országos politika konfliktusaitól, a települések pedig szépen fejlődnek a kormánynak köszönhetően.

A Csongrád-Csanád megyei 4-es választókörzetébe tartozó több polgármester is közös nyilatkozatban jelezte, hogy nem kérnek Márki-Zay Péter kampányrendezvényeiből – írja a hvg.hu.

Fotók: Facebook/Lázár János; Facebook/Márki-Zay Péter

Kollázs: propeller.hu

A lap szerint a választókörzetben most először fog szembekerülni Lázár János és Márki-Zay Péter. A választókörzet polgármestereinek háromnegyede egy nyilatkozatot aláírva arra kérik az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, hogy "ne hurcolja be a településeikre a megosztó politikát", és azt is kijelentik a nyilatkozatban, hogy nem vesznek részt az ellenzék szervezte kampányeseményeken.

A cikk szerint a magyarcsanádi polgármester, Farkas János kezdeményezte a nyilatkozatot, viszont több ellenzéki polgármester – Algyő, Mártély, Hódmezővásárhely és Csanádpalota –, valamint a fideszes vezetésű Mindszent sem ütötte rá a pecsétjét. Székkutas viszont szerepel az aláírók listáján, itt ugyanis Lázár korábbi kampányfőnöke, Szél István a polgármester.

„Településeink a kormánynak köszönhetően fejlődnek, gyarapodnak, nincs szükségünk kioktatásra, lenézésre, legfőképpen szánalomra”

- ezt a nyilatkozat kiadását kezdeményező magyarcsanádi polgármester mondta el egy sajtótájékoztatón, melyről a makohirado.hu tudósított.

A nyilatkozatban arra is kitérnek az aláírók, hogy felelősséggel tartoznak a településeiken élőknek, hogy megvédjék őket az országos politika konfliktusaitól. Azt azért a végén hozzátették, hogy akárki lesz a választáson győztes a kerületben, azzal mindenképpen együttműködnek majd hatékonyan, gyakorlatiasan és értéksemlegesen.

A cikk szerint szeptemberben a makói romák önkormányzata azért hívott össze sajtótájékoztatót, hogy azon bejelentsék, ők Lázár Jánost támogatják. Ezt azért tették meg, mert elterjedt a híre a városban, hogy a romák az ellenzéket támogatják, ezt akarták sürgősen cáfolni.

Forrás: hvg.hu