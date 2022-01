Moszkvában él az orosz kémkapcsolat miatt elítélt Kovács Béla

Az orosz fővárosban marad Kovács Béla, a kémügyben első fokon felmentett, másodfokon elítélt volt jobbikos európai parlamenti képviselő. A pártjában csak „KGBélaként” emlegetett egykori politikus nem a büntetés elől menekül, hanem az egykori egyetemén oktat nemzetközi kapcsolatokat.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Január 14-én a Magyar Nemzet újságírójának megkeresésére jelentkezett Kovács Béla – írja az Index.

Az Európai Unió intézményei elleni kémkedés alól felmentett, de kémkedésre való előkészület miatt másodfokon elítélt egykori jobbikos EP-képviselő jelenleg életvitelszerűen tartózkodik az orosz fővárosban.

Magyarnak születtem és magyar is maradok, még ha most Moszkvában is élek