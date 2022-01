Kulcsár Edina megtörte a csendet: "Tiszta a lelkiismeretem"

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kulcsár Edina és Szabó András Csuti nemrég jelentették be, hogy elválnak útjaik. A hír bár sokakat megdöbbentett, az igazi meglepetés pár napja érkezett, Edina közölte rátalált a szerelem Varga Márk személyében.



Fotó: RTL Klub/Nyerő páros

Edina a Blikknek adott interjút, amiben többek között arról is beszélt, hogy érzi most magát.

Nem könnyű lelkileg ez a helyzet, de kitartok. Tudom, hogy hirtelen derültek ki a dolgok, de tiszta a lelkiismeretem. Nagyon nehéz, amin Csutival most keresztülmegyünk, a szívem egyik fele megszakad, a másik viszont szárnyal, mert életem legnehezebb időszakában talált rám a szerelem.

A lap arról is kérdezte a korábbi szépségkirálynőt, hogy miért telt el ilyen kevés idő a válás és az új szerelem bejelentése között.

A Csutival való válásunk bejelentését minél tovább szerettük volna húzni, hiszen maga a döntés meghozatala is elég fájdalmas volt mindkettőnk életében, amit szerettünk volna kiheverni.

Edina állítása szerint egyre többen gyanakodtak azzal kapcsolatban, hogy nincsenek már együtt, így megosztották közösségi oldalaikon. Arról is beszélt, hogy a hír megjelenése után egyre sűrűbben csörgött a telefonja.

Valaki késztetést érzett, hogy a Márkkal való kérdéses kapcsolatom feltárja és egyre sűrűbben csörgött a telefonom, miszerint ha nem nyilatkozom, akkor is megjelenítik a hírt.

A lapnak hozzátette, rettegett attól, hogy fals információk kerülnek ki és szerette volna az oldala követőit is megtisztelni annyival, hogy nem mástól kapnak tájékoztatást a hírről.

Edina tagadja, hogy Varga Márk miatt lett volna vége a házasságuknak, állítása szerint a zenével indult minden. Munkakapcsolat alakult ki közöttük miután Márk felkérte egy közös dalra, ezután felajánlotta, hogy szívesen segíti Edinát a zenei pályán.

Így kezdtünk el egyre többet és többet beszélni. Eközben az utolsó utáni pillanatig próbáltam megmenteni a kapcsolatunkat Csutival, sokszor magamat is becsapva ezzel, de ebből már nem volt kiút, nem hibáztatom Csutit és magamat sem, így lezártuk, mint férj és feleség. Nehéz volt, de a zenébe is menekültem, ami a legtöbb beszélgetést szülte és már támogatást is Márk oldaláról.