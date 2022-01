Szlávik elmondta, melyik az omikron leggyakoribb tünete

Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője az Inforádiónak mondta, hogy úgy gondolja változtatni kell a karanténszabályokon, változtatni kell a kezelésen, folyamatosan figyelni kell a nemzetközi eredményeket, és ezek a jelenlegi járványügyi intézkedések abszolút követik az újfajta omikron-variánsnak a viselkedését – írja az Index.hu.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A szakember beszélt arról is, hogy a vírusvariáns lappangási ideje sokkal kevesebb, mint az eddig ismert változatoké, emiatt a betegség lefolyása is gyorsabb.

Szlávik János elmondta, hogy a Magyarországon domináns omikron-variánsra az alábbi tünetek jelezők:

hátfájás, derékfájás, torokfájdalom, krákogás, enyhe köhögés és izomfájdalom.

Szlávik János kiemelte, hogy a deréktáji fájdalmakat nehéz megmagyarázni, de

nagyon sok embernél egy egyszerű, lumbágószerű derékfájdalom az első tünete az omikron-fertőzésnek.

A szakember felhívta a figyelmet, hogy „a koronavírus omikron-változata sem a barátunk”, ugyanis az időseknél az immunhiányos, daganatos vagy tüdőbetegeknél súlyos megbetegedést képes okozni. Egy oltatlan akár lélegeztetőgépes kezelésre is szorulhat – tette hozzá.

Szlávik János elmondta azt is, hogy az omikron-variáns terjedése azért ilyen gyors, mert máshogy jut be a sejtbe. A rengeteg mutáció, ami a vírus felszínén keletkezett, azt a célt szolgálja, hogy máshogy jusson be az emberi sejtekbe, így gyorsabban tud szaporodni – tette hozzá.

A szakember arról is beszélt, hogy

nem hisz abban, hogy az omikron hozza el a járvány végét, azonban a járványhullám csúcsa után arra számítanak, hogy szinte senki nem fog majd kórházba feküdni a betegség miatt, aki mégis, vagy idős, vagy immunhiányos.

A negyedik oltással kapcsolatban Szlávik János kiemelte, hogy Magyarországon elsősorban az idős, beteg embereknek javasolt.



Forrás: Index.hu

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd