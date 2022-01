Főleg a kisboltok szenvedhetik meg az árstop következményeit

Jelentős adminisztrációs teher hárul majd a boltokra, különösen a kisebbekre, az árstop miatt – erről is beszélt a 24.hu-nak az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára.

Vámos György szerint a kisebb üzletek azok, amelyek jellemzően az átlagár felett értékesítik a termékeket, így náluk lehet nagyobb az árbevétel-kiesés is.

A szakértő megjegyezte, a kereskedő megteheti, hogy a korábbitól eltérő márkát árul az árstoppal érintett termékekből, de az nem tűnik egyszerű megoldásnak, hogy a jövőben majd olcsó importáruval töltsék fel a polcokat. Az akciós termékek köre átmenetileg szűkülhet.

A rendelet nem mondja meg, hogy milyen kiszerelésről van szó – a lisztből van például egy- és kétkilós, az olajból egy-, két, és ötliteres is. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára, Vámos György értelmezése szerint mivel csak termék-meghatározás van a rendeletben, kiszereléstől függetlenül mindegyikre be kell tartani az árstopot, és a készletezési szabályt. Vagyis ha mondjuk a BL55-ös lisztből valaki árult egy- és kétkilós kiszerelésűt is, akkor február 1-től három hónapig mindkettőt árulnia kell, legfeljebb a tavaly október 15-i teljes árán. A rendelet a 2021. október 15. napján forgalmazott termékek forgalmazására ír elő árusítási kötelezettséget, naponta legalább a hét adott napjára vonatkozó, 2021. évi átlagos napi mennyiségben.

Vámos szerint az „árusítási kötelezettségen” valójában készletezési kötelezettséget kell érteni. Ha tavaly hétfőnként átlagban 1 mázsa lisztje volt készleten, négy szállítótól, akkor most is minden hétfőn legalább egy mázsa lisztje kell, hogy legyen készleten a reggeli nyitásra, de az mindegy, hogy hány és milyen szállítótól. És a hét minden napjának reggelére ugyanígy teljesíteni kell az előző évi aznapra eső átlagkészletnek megfelelő mennyiséget az adott termékekből – tette hozzá. A rendelet márkára vonatkozó kötöttséget nem említ, ezért úgy véli,a kereskedő megteheti, hogy a korábbitól eltérő márkát árul az árstoppal érintett termékekből.

