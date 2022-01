Miért nem jelent védettséget az átesettség?

A millió dolláros kérdés, ami az egész társadalmat izgatja.

Az Alkotmánybíróság érdemi elbírálás nélkül visszautasított egy indítványt, amelyben a panaszos jogalkotói mulasztás megállapítását kérte amiatt, hogy a koronavírus elleni védettségi igazolványt szabályozó kormányrendelet kizárja a jogosultak köréből a természetes immunitású személyeket – írj az Index.hu.

Forrás: 123RF.com

Egy 2021. június 12-től hatályos rendelkezés szövege szerint az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató laboratóriumában elvégzett, pozitív eredményű vizsgálattal igazolható a koronavírus elleni ellenanyag jelenléte a szervezetben. Az így igazolt ellenanyag esetén négy hónapra érvényes védettségi igazolvány állítható ki. Az indítványozó állítása szerint ez a rendelkezés kizárja őt a védettségi igazolvány igénylésére jogosultak köréből azáltal, hogy azt csak a pozitív ellenanyagszint esetén teszi lehetővé, míg t-sejtes pozitivitást igazoló laboratóriumi eredmény alapján nem.

Köztudomású tény, hogy az antitestek csak egy ideig kimutathatók a szervezetben, ám a sejtes immunitás akár éveken keresztül, akár egy életen keresztül is védhet. Ma már Magyarországon is léteznek a sejtes immunitás megállapítására orvos által hitelesített laborvizsgálatok, amelyek alátámasztják a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védettséget. A rendeletnek lehetővé kéne tennie, hogy mindenki hozzájuthasson a védettségi igazolványhoz, aki immunitással rendelkezik, így a jogalkotónak nevesítenie kéne a sejtes immunitásra irányuló vizsgálatok elfogadását is, illetve bármely más vizsgálatot, amely alkalmas immunitás megállapítására.

A panaszos szerint a szabályozás sérti a törvény előtti egyenlőséghez való alapjogát, és hátrányos megkülönböztetéshez vezet azokhoz képest, akik hozzá hasonlóan túlestek ugyan a betegségen, de immunitásuk más módon, ellenanyag jelenlétével igazolható. Ezért kérte az Alkotmánybíróságot, hogy hívja fel a jogalkotót az Alaptörvény-ellenes helyzet megszüntetésére.

A történethez tartozik, hogy a természetes immunitás alapján kiállított, ellenanyaghoz kötött igazolvány kiállításának feltételeivel összefüggésben még több – indítványminták alapján előkészített – alkotmányjogi panasz vár elbírálásra. Köztük a IV/2171/2021. számú, amelyben már a kormányrendelet megsemmisítését kérik. Az indítványozó szerint ugyanis a rendelet súlyosan és diszkriminatív módon korlátozza a T-sejtes immunitással rendelkező személyek alapjogait, akiket annak ellenére zár ki a védettek köréből, hogy az sem egészségügyileg, sem tudományosan nem igazolható.

További részletek az Index.hu cikkében olvashatók!

Forrás: Index.hu