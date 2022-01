Elbukhat a Fidesz és Orbán 2022-ben: négy botrány a közelmúltból, amely padlóra küldheti őket

A cikksorozatunkban a 2022-es választások előtt, megpróbálunk mindent összeszedni ami hatással lehet az országgyűlési választások eredményére. Cikkünket azokból a témákból emeltük ki, amelyek a legnagyobb érdeklődést, és a legtöbb kommentet és más aktivitást eredményeztek az oldalon.

4 ok amiért bukhat a Fidesz idén. Több olyan eset is volt, mely felkavarta a politika és a közvélemény állóvizét, és így helyet kap a listánkon.

Hibás járványkezelés

A koronavírus teljesen megváltoztatta a mindennpajainkat, és több mint két éve a részünkké vált. A társadalmunk megosztott lett, és oltottakra oltatlanakra szakad. Január 11-én a koronavirus.gov.hu oldalon szomorú adatok láttak napvilágot:

Magyarországon a koronavírus már több mint 40 ezer áldozatot követelt.

Az ellenzék erre közleményben reagált, amelyben keményen bírálják a kormány járványkezelését.

Már 40 ezer ember hunyt el koronavírus következtében Magyarországon. Ez a szám is azt bizonyítja, hogy az Orbán-kormány járványkezelése kudarcot vallott. Most, hogy az ötödik hullám elején járunk, tartanunk kell attól: az eddigieknél is nagyobb számban veszítjük el honfitársainkat. Felszólítjuk a kormányt, hogy azonnal indítson oltási kampányt, bővítse a tesztelési kapacitásokat és biztosítson elegendő, megbecsült szakembert a kórházakban