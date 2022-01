Megszólalt Kulcsár Edina új szerelme, G.w.M: “Minden ember a saját szintjén nyomorog!”

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kulcsár Edina és Szabó András Csuti nemrég jelentették be, hogy elválnak útjaik. A hír bár sokakat megdöbbentett, az igazi meglepetés pár napja érkezett, Edina közölte rátalált a szerelem Varga Márk személyében és azt is megosztotta hogyan ismerték meg egymást. A rapper G.w.M most ismét megszólalt közösségi oldalán.



Úgy gondolja az anyagi dolgokhoz senkinek semmi köze.

Van egy közmondás : “Minden ember a saját szintjén nyomorog !”

- nyomatékosította.

Arról is írt, hogy mindenki biztosra veheti, ahogyan eddig is, úgy ezután is maximálisan támogatni fogja a családját.

Normális általános normák alapján felépített életet élek. Sőt még hitelem is van, mint ahogyan sokan másoknak is, hiszen nem Hollywoodban vagyok rapsztár ! Rengeteget dolgozom 0-24-ben, mint producer, mint előadó, mint produkciós kiadó tulajdonosa és mint üzletember. Kérek mindenkit tartsa tiszteletben a családomat, és hagyja mindenki békén őket/minket, és a mi dolgainkat hogy egy még kiegyensúlyozottabb és még jobb viszony kialakításán tudjunk dolgozni!

- írta közösségi oldalán.

A 25 éves rapper tavaly azzal került be a TV2 Tények Plusz adásába, hogy bár korábban kenyérre sem volt pénze, 50 milliós lakást vett a kislányának.

