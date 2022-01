Nem mindenki engedheti majd meg magának, hogy narancslevet vegyen.

Az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának hivatalos előrejelzése szerint a második világháború óta idén lesz a legrosszabb a floridai narancstermés – írja a napi.hu a Wall Street Journal információi alapján. Ez a világjárvány miatt évek óta legmagasabb szinten lévő gyümölcslé határidős jegyzések emelkedését indította el.

A rossz termés oka részben a szárazság, részben egy gyógyíthatatlan növényi betegség.

Ebből adódik, hogy a fagyasztott narancslésűrítmény határidős jegyzése pénteken fontonként 1,50 dollár körül zárt, ami nagyjából 50 százalékos emelkedést jelent a járvány kezdete óta. Ezek csütörtökön még 5,1 százalékot ugrottak, miután a mezőgazdasági minisztérium csökkentette a jelenlegi termésre vonatkozó várakozásait. Ez volt a legjobb nap a narancslé határidős jegyzésében a járvány kezdete óta, amikor az amerikaiak a zárlat miatt készleteket halmoztak fel.

Az árupiaci index nem különösebben szokta befolyásolni az árakat Európában vagy a világ más tájain – ez most viszont megváltozott.

Az árképzésben egy indexált értékét használják, azonban a legtöbb gyümölcslé- és üdőítalgyártó saját beszállítói hálózattal rendelkezik, emiatt kisebb mértékben vásárolnak a szabadpiacról, mint más termények esetében.

Valamint a narancslé jól tárolható és tartósítható, így hagyományosan a jobb években a termelőktől olcsón felvásárolt gyümölcsöket lepréselik és sokáig raktározzák. Most a váratlanul megnövekedett kereslet és az zavarhat be majd a piacon, hogy az amerikai előrejelzések már korán kimutatták, hogy rossz lesz a termés. A betegség nélkül a tényleges terméshozamokról igazán relevánsat a szüret előtti hetekben tudnak mondani, most azonban hónapokkal korábban látszódott már, hogy baj lesz.

Ebben a helyzetben külső forrásokból próbálnak narancslét szerezni az amerikai gyártók. Mivel a világon a szállítási kapacitások szűkösek, már most elkezdhetnek lefoglalni narancsszállítmányokat, így a szokásos piaci egyensúly is felborul. Akár Dél-Európából és Afrikából is landolhat narancs az amerikai présgépekben. A hiány így az itteni árakat is felviheti és a magyar fogyasztók is megérezhetik a drágulást.

