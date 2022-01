A Fidesz reagált Bangóné kizárására: "a baloldal csak hazudni képes"

A baloldal csak hazudni képes – közölte a Fidesz vasárnap az MTI-vel arra reagálva, hogy az MSZP kizárta soraiból Bangóné Borbély Ildikót, miután megállapította, hogy az országgyűlési képviselő a közvéleményt és pártját is megtévesztette iskolai végzettségével kapcsolatban.

A kormánypárt a közleményében hangsúlyozta, nem ez az első eset, hogy egy baloldali politikusról kiderül, hazudott a képzettségét illetően.

"Hajnal Miklós azt állította, hogy közgazdász, miközben nincs is diplomája. Karácsony Gergely pedig azzal tévesztette meg az embereket, hogy van angol nyelvvizsgája" – írták, rámutatva arra, "most Bangóné Borbély Ildikó bukott le, kitudódott, ő is hazudott a diplomájáról".

A baloldal már csak ilyen, nem lehet elhinni nekik semmit sem.

