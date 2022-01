Szakértők egy csoportja szerint a 4. oltás általános bevezetése "szakmailag nem indokolt" jelenleg

Azt azonban hozzátették a Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői, hogy bizonyos csoportok esetében érdemes kivételt tenni.

A 444 cikke szerint közleményben reagáltak a Konszenzus az Egészségért Kör Szakértői (KEKSz) a kormány január 13-ai bejelentésére, miszerint a negyedik oltást is lehet kérni a koronavírus ellen. A 11 szakértő által aláírt állásfoglalás szerint "a 4. oltás általános bevezetése szakmailag nem indokolható a jelenlegi járványügyi helyzetben".

Hozzátették azonban, hogy léteznek olyan csoportok, akik számára ők is fontosnak tartják, hogy megkaphassák a negyedik oltást, ilyenek az immunhiányos, vagy immunszupresszált betegek, vagy azok a 60 éven felüliek, akik alapoltásként két Sinopharm-vakcinát kaptak. Ide tartozónak vélik még azokat az egészségügyiseket,, akik kiemelt kockázatú (például a Covid-osztályok) helyen dolgoznak, az idősebb korosztályhoz tartoznak, és legutóbbi oltásuk óta legalább négy hónap telt már el.

A 11 szakértő által jegyzett kommünikében arra is kitérnek az aláírók, hogy mivel Magyarországon még európai viszonylatban magas az oltatlanok száma, ezért a kormánynak inkább az első három oltás beadatásán kellene dolgoznia. A negyedik oltás ezen probléma mellett hátrébb sorolható, ráadásul az amúgy is leterhelt oltóközpontokat és háziorvosokat terhelné tovább.

Az állásfoglalás aláírói - Balkányi László, Cserni István, Duda Ernő, Falus András, Falus Ferenc, Kósa István, Pusztai Erzsébet, Rékassy Balázs, Sarkadi Balázs, Török Zsolt, Vitrai József – szerint több olyan intézkedés is lenne, ami a negyedik oltás helyett jobb lenne. Ilyen a zárt térben és tömegközlekedési eszközökön FFP-2 maszk viselése, ezek ingyenes biztosítása a szociálisan rászorulóknak.

A szakértők megszigorítanák a zárt térben szervezett rendezvényeket is, minimum heti egy gyorstesztet ingyenessé tennének a TAJ-számmal rendelkező állampolgároknak, hibrid oktatást vezetnének be, EU-s oltási igazolványt (ezzel párhuzamosan a hazai védettségit kivezetnék), újraírnák a karanténszabályokat, és az oltópontokat is munkamegosztás szempontjából (betegirányítói, adminisztratív, szakdolgozói, illetve orvosi munkamegosztás racionalizálása) szerveznék át.

