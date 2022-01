Völner-Schadl-ügy: hét végrehajtó közül ketten vallottak, öten ártatlanságukat bizonygatták

Nem nagyon érthető a 444 cikke szerint, hogy jogvégzett emberek miért mentek bele olyan pénzügyi és egyéb machinációkba, mint amik a nyomzati iratokból kiolvashatóak.

Újabb cikkben számolt be a 444 a bírósági végrehajtók elnökét, Schadl Györgyöt és Völner Pál volt miniszterhelyettest érintő korrupciós ügyről.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A hétfő reggeli cikkben a lap a hozzájuk eljuttatott iratokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség hét olyan, az elmúlt években kinvezett végrehajtót sorolt fel, akik ellen vádemelést javasolnak. Mindegyiküknél az bontható ki az iratokból, hogy ők Schadl és Völner korrupciós kapcsolata révén jutottak végrehajtó irodához, és a kinevezésükre döntő hatással bíró két vezetőnek pénzt juttattak.

A hétből két végrehajtó beismerő vallomást tett, öten viszont ártatlannak vallják magukat, mindannyian jogvégzett emberek, van köztük ügyvéd és ügyész is. A cikk szerint az ügyészségi indítványból kiolvasható, hogy a séma mindannyiuknál nagyjából ugyanaz volt: Schadl felajánlotta a szakterületen többnyire járatlan, ám a szükséges jogi végzettséggel rendelkező embereknek, hogy elintézi nekik a végrehajtói kinevezést, ha kifizetik neki az osztalék 50, vagy akár 100 százalékát a jövőben.

"Az ismétlődő mintázat szerint ezek a jogvégzett emberek elfogadták az ajánlatot, benyújtották a pályázatot, amelyet – sokszor tapasztaltabb, például régóta végrehajtó-helyettesként dolgozó vetélytársakkal szemben – meg is nyertek, Völner Pálnak hála. Megalapították az irodákat, majd az indítvány ezek után mindenkinél részletezi, hogy pontosan melyik napon pontosan hány milliót juttattak el Schadlnak. Az elvileg őket illető és általuk készpénzben felvett, majd átadott osztalék helyett kvázi-fizetést kaptak Schadltől, azt is készpénzben. A hét frissen kinevezett végrehajtó közül négy 40-80 milliót adott Schadlnak, hárman viszont 190-250 milliót, mindezt másfél és három év közötti idő alatt. Cserébe Schadl havi 1-2 milliót juttatott nekik, a párszázezres fizetésük mellett.

Nem érdektelen egybeesés, hogy Völner miniszterhelyettes is nagyjából így kapta a pénzét a nyomozás szerint"

- olvasható a cikkben, amely szerint a vád úgy látja, hogy Völner 83 milliót kapott így, míg Schadl 884 milliót.

A 444 a nyomozati anyagokra hivatkozva arra is kitér a friss cikkben, hogy a végrehajtóknak még azt is megszabta Schadl, hogy melyik ügyvéddel vagy könyvelővel szerződjenek, de többüket arra is megkérte, hogy egy másik végrehajtói irodában legyenek helyettesek – az érintettek erre nem mertek nemet mondani.

"A pénzeket Schadl egyik alkalmazottja, úgymond sofőrje, egy jól megtermett férfi szedte be a végrehajtóktól is, szintén nagyon szabályszerűen: nem csak átvette a milliókat, hanem szinte mindig a bankfiókba is elkísérte a delikvenseket, illetve ő szállította ki a havi „fizetéseket”. Azt meglehetősen pontosan lehet tudni, hogy mikor és mennyi pénzt kapott Schadl, hiszen a nyomozók bekérték a végrehajtói irodák bankszámláinak forgalmi adatait, illetve Schadl pénzügyesének laptopját is lefoglalták egy házkutatás során. Azon pedig megtalálták a „Házipénztár 2021” „Házipénztár2018”, „Házipénztár2018-2” és „Házipénztár2019” elnevezésű Excel-fájlokat. Ezekben vezették a begyűjtött pénzt, a végrehajtók monogramjaival jelölve a forrást"

- áll a cikkben.

A lap szerint azok, akik ártatlannak vallották magukat, azok munkáltatói kölcsönökkel és más kölcsönkérésekkel magyarázták a hozzájuk került összegeket. Ketten viszont a nyomozati és más anyagok szerint részleges, vagy teljes beismerő vallomást tettek.

"Schadl György gyanúsítottal szemben 5-től 10 évig, 2-től 8 évig, illetve 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények megalapozott gyanúját közölte a Központi Nyomozó Főügyészség. Többek között vesztegetést állítva és üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedéssel, valamint 7 rendbeli, vezető beosztású hivatalos személy által üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával vádolják.

A végrehajtókkal nagyrészt 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúját közölték, mivel cselekményeik – bizonyítottságuk esetén – hivatali vesztegetés bűntette megállapítására lehetnek alkalmasok"

- olvasható a cikkben.

Forrás: 444.hu