Gulyás Gergely Bangóné kapcsán beleállt a Momentumba

Mivel a fideszes miniszter állítása szerint a momentumos Hajnal Miklós sem mondott igazat a végzettségével kapcsolatban, de ennek ellenére ellenzéki képviselőjelölt.

Mint ismert, a napokban írt arról a Mandiner, hogy Bangónénak nem stimmel a felsőfokú végzettsége, mert az egyetem saját archívumában nem találta annak nyomát, hogy egyáltalán hallgatójuk lett volna. Bangóné Borbély Ildikót az MSZP vasárnap kizárta a pártból és felszólították a parlamenti mandátuma visszaadására.

Fotó: Facebook/Gulyás Gergely

A Fidesz ennek kapcsán vasárnap egy közleményben reagált, amiben leírták, hogy a momentumos Hajnal Miklós is azt állította, hogy közgazdász, de közben mégsem az, mert nincs diplomája.

Az Index cikke szerint Gulyás Gergely fideszes miniszter ennek kapcsán szállt bele a Momentumba azzal a felkiáltással ,hogy "Szabad-e a Momentumnak azt, amit tilos az MSZP-nek? Maradhat-e képviselőjelölt Hajnal Miklós?"

A miniszter egy Facebook-bejegyzésben értekezett arról, hogy érdeklődve olvasta a Budapest 3-as számú egyéni választókerület országgyűlési képviselőjeként (Hajnal itt indul az ellenzék közös jelöltjeként) a Bangóné-ügyet és annak MSZP-s kezelését.

"A baloldal aligha tehetett mást. Mert mi is történt? Bangóné Borbély Ildikó azt állította magáról, hogy diplomás, hogy van felsőfokú végzettsége, noha a valóságban nincsen. Az ellenzék Hajnal Miklós (Momentum) személyében olyan baloldali politikust indít eddigi választókerületemben, aki korábban több alkalommal is azt állította magáról, hogy diplomás közgazdász, noha nincs felsőfokú végzettsége. A momentumos politikus be is ismerte, hogy nem végzett semmilyen egyetemet"

- írja Gulyás miniszter, aki leginkább arra kíváncsi, hogy a Momentum követi-e az MSZP útját ebben a kérdésben, vagy esetleg kettős mérce van a "baloldalon".

A miniszter még arra is kitért a bejegyzésében, hogy kíváncsi arra, a kritikus sajtó – RTL, 24.hu, Index, HVG, Telex, 444 – foglalkozik-e a témával. A bejegyzését egy videóval zárta.

Forrás: index.hu