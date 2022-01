Szerinte nem a magánügyekkel kell foglalkozniuk, hanem a közhazugságokkal.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Gyurcsány Ferenc hétfői Facebook-posztjában arról ír, hogy nem Varga Judit szerelmi életével kellene foglalkozniuk, az ilyesmi ugyanis mindenkinek a magánügye. A DK elnöke mindezt az Ördög Ügyvédjének legutóbbi posztjára válaszul írhatja – ami több mint egy hónapja jelent meg.

A hírhedt – Borkait is lebuktató – Ördög Ügyvédje 2021 karácsonya után aktivizálta magát, és a legutóbbi posztjaiban arról írt, hogy Novák Katalin szexualitása megkérdőjelezhető, amit bizonyítékokkal is alá tud támasztani. Amiről most Gyurcsány úgy vélekedik, hogy magánügy. Azt a posztban arról nem ír, hogy akkor Varga Judit a kormánnyal karöltve miért támadja a homoszexualitást a nyilvánosság előtt. De arról sem, hogy ha igazak a vádak azzal Varga szembemenne mindennel, amit nap mint nap hirdet.

A magánélet szent – mondják a liberálisok. Szeress ahogy szeress, teszik hozzá. Szerintem helyesen. Aztán mégis előkerülnek hírek, fényképek szabad szerelmet élő emberekről, közemberekről

– kezdi a posztot Gyurcsány.

De vitassunk itt akkor meg valamit: Mert ugye időnként olyanok is a hírekbe kerülnek szabadon élt szerelmükkel, akik ennek az ellenkezőjét hirdetik. Sőt, elítélik, bűnösnek tartják azt. Őket ki lehet pellengérezni? Lehet mutatni ölelést, csókot? Szerintem nem. Mások szerint viszont igen, mert csak így lehet leleplezni az álszentséget, a morális hazugságot. Szerintem ha igaz, hogy a magánélet nem része a közéletnek, akkor ez általános szabály és mindenkire vonatkozik. Azaz a magánélet védelmének joga szerintem azt is megilleti, aki ezt a jogot tagadja. Ad absurdum az Alaptörvényben. A magánhazugság nem a mi dolgunk. Nekünk a közhazugságot kell leleplezni.

– vallja, Majd hozzáteszi, hogy Vargának családja, gyerekei vannak, így ez ez ő dolguk is. Emiatt vigyázva kell feszegetni ezt a témát.



