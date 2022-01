Kék villogót is szerzett az autójára Schadl György, eléggé kiborult, mikor elvették tőle a lehetőséget

Arra kellett, hogy a buszsávban tudjon közlekedni vele.

A 444 kedd reggel folytatta a Schadl György bírósági végrehajtó és Völner Pál volt igazságügyi miniszterhelyettes érintő korrupciós ügy bemutatását.

A friss cikkből kiderült, Schadl György cégének tulajdonában volt egy Skoda Superb, amelynek az üzembentartója egy ismerősének egészségügyi cége volt - a gépjárműre ezért került fel egy kék villogó is. Ám tavaly május 12-én egy rendőr megállította a Villányi úton Schadlt, és arról érdeklődött, hogy mivel tudja igazolni a megkülönböztető jelzés használatát.

A cikk szerint Schadlnél semmilyen irat nem volt, igyekezett gyorsan pár telefont lebonyolítani – mivel ekkor már megfigyelés alatt állt, ezen beszélgetésekről vannak leiratok a 444 által megszerzett nyomozati anyagban –, az egyik beszélgetést az ismerősével folytatta (akinek az egészségügyi cége a kocsi üzembentartója volt), majd átadta a telefont a rendőrnek, hogy ők ketten beszéljék meg a dolgot.

A rendőr szabálysértési eljárást akart indítani a jogtalan megkülönböztetőjelzés-használat okán, de mivel volt a kocsiban a magán-mentőszolgálat nevét tartalmazó matrica (ezt fel kell ragasztani, ha használni akarják a kék villogót), így végül azt Schadl felhelyezte a járműre, a szabálysértési eljárás pedig úgy tűnt, hogy elmarad.

Ám a 444 cikke szerint pár nappal később a rendőrség arról értesítette a magán-mentőszolgálatot, hogy visszavonják az engedélyüket a kék villogó használatára. Ezt Schadllal az ismerőse közölte telefonon, aki a nyomozati anyagban szereplő leirat szerint

"kiakadt, hogy hogyan merészelték megállítani és azonnal jelzi, hogy akkor ő majd odatelefonál a rendőrségre. Kiderül az is, hogy azért kell annyira a villogó, hogy lehessen használni a buszsávot. Azt megbeszélik a mentőszolgálat ügyvezetőjével, hogy a "kéket" most a biztonság kedvéért nem fogja használni Schadl, ahogy hanyagolja a tilosban parkolást is, de a buszsávozás azért mehet."

A cikk szerint Schadl riasztotta egy ismerősét is, hogy beszéljen az ügyben eljáró rendőr alezredessel, aki megígérte, hogy bemegy intézkedni a BRFK-ra, végül fut pár kört, és azt javaslolja, hogy fellebbezzenek a határozat ellen, mert az Országos Rendőr-főkapitányságra (ORFK) kerül, és hátha tud ott intézni valamit.

A cikk szerint Schadl orvos ismerőse féltette a rendezvénybiztosítási engedélyt a villogó hiányában (a rendezvényekből sok pénzt remélt), ezér fölvetettete a végrehajtók elnökének, hogy vegyenek közösen egy céget, abba tegyék át az autókat és kérjenek új engedélyt a megkülönböztető jelzés használatára. Végül Schadl kimaradt az üzletből, nem szállt be a cégbe.

A bírósági végrehajtók elnöke egyébként egy főrendőrtől azt hallotta, hogy azért bukott meg a kék villogóval, mert valaki egy belügyminisztériumi eligazításra a saját autójával – de kék villogóval érkezett –, ezen pedig berágott a belügy, és elrendelték a vizsgálatokat, hogy kinek jár, kinek nem jár a villogó.

A cikk szerint az orvos és Schadl között egy beszélgetésben felmerül egy körvonalazódó nagyobb üzlet terve is, amelynél a beszélgetésben elhangzik Ádám, Tóni és Barbara neve. Mint ismert, Schadl segített vizsgákat letenni Nagy Ádámnak, aki Rogán Antal kabinetfőnöke, Rogánnak a feleségét pedig Barbarának hívják – írja a 444, de hozzá is teszik, hogy a beszélgetés leiratában semmi sem utal arra, hogy a nevek ezen személyeket takarnák.

Amikor Schadl tavaly november elején elkapták a Ferihegyi reptéri úton, akkor is volt kék villogó a kocsin, az erre vonatkozó ügyészsi kérdésre a végrehajtók elnöke azt felelte, hogy egy magán-mentőszolgálat az üzembentartója a kocsinak, neki pedig van PÁV-vizsgája, ő is szokott mentőzni járni.

