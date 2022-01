Álláshalmozás: Lemondással megúszta a fideszes keszthelyi polgármester a méltatlansági eljárást

Összeférhetetlenség megállapítására irányuló eljárást indított a keszthelyi polgármester és alpolgármester ellen egy helyi lokálpatrióta egyesület.

A társaság azt sérelmezi, hogy a városvezetők éveken keresztül különböző gazdasági társaságok felügyelőbizottsági és igazgatósági tagjaiként díjazásban részesültek, amit tilt az önkormányzati törvény.

A politikusok azután mondták le céges megbízásaikat, hogy a 24.hu rákérdezett az összeférhetetlenségre.

Az egyesület két éve levelez hivatalokkal, törvénymódosítás is történt, ám ha most megállapítják az összeférhetetlenséget, az akár méltatlansági eljárás alapja is lehet.

A civil szervezet szerint a fideszes Nagy Bálint keszthelyi polgármester és Vozár Péterné alpolgármester olyan cégek felügyelőbizottságaiba és igazgatóságaiba ültek be, és vettek fel ezért tiszteletdíjat, melyek a polgármesteri és alpolgármesteri tisztségeikkel összeférhetetlenek.

Az összeférhetetlenség megállapítására irányuló beadványt csütörtökön ugyan zárt ülésen tárgyalni fogja a keszthelyi képviselő-testület, ám az eredmény borítékolható.

Az önkormányzat pénzügyi és ügyrendi bizottsága ugyanis kedden már megvitatta az ügyet, és a fideszes többségű testület szerint mivel a kifogásolt állásokat az alpolgármester és a polgármester már nem tölti be, a

„beadványokban foglaltak érdemi vizsgálatára okot adó körülmények nem állnak fenn”.

Magyarul, mivel az érintettek a botrány elkerülése érdekében lemondtak a fizetős mellékállásaikról, már nincs mit vizsgálni.

