Zacher szerint két oltás már semmitől sem véd, három oltás után viszont ritkán szorul a beteg kórházi ápolásra

A szakember az oltás hatásain pár óra után enyhe izomfájdalommal, kisebb hőemelkedéssel esett túl.

Fotó: MTI Fotó: Bruzák Noémi

Zacher Gábor, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa megerősítette, hogy az új betegek döntő része már az omikron variáns miatt szorul ellátásra. A deltához képest enyhébb koronavírustípus érződik is az egészségügyi rendszerben, ugyanis valamelyest csökkent a kórházak Covid-osztályainak leterheltsége.

– mondta el a Portfolio megkeresésére a sporthelyszíneken is orvosi műszakokat vállaló Zacher Gábor, aki nem győzte hangsúlyozni az oltás és más egészségügyi rendszabályok betartását.

„60 év felettiként már rizikócsoportba tartozom, de mivel Covid-osztályon is dolgozom, és mentőzöm is, fontosnak tartottam öt hónappal a harmadik oltás beadatása után, hogy most a negyediket is felvegyem”