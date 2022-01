"Ül a Karmelita kolostorban és eszi a reggeli virslit" – Gyurcsány szerint Orbánnak azonnal meg kellene szólalnia, miután Putyin ki akarja léptetni Magyarországot a NATO-ból

„Ül a Karmelita kolostorban és eszi a reggeli virslit. Egy pillanatra felnéz, felteszi magának a kérdést: ketchupot, mustárt vagy majonézt? Én a mustárt választanám” – írta a miniszterelnökről közösségi oldalán a DK elnöke.

Fotó: Facebook

„Orbán némasága most fülszaggató kiabálás. A miniszterelnök barátja, Putyin orosz elnök azt követeli, hogy Magyarország lépjen ki a NATO-ból. Egyszerűen szólva, adja fel az ország biztonságának legfontosabb garanciáját. A máskor a legkisebb brüsszeli vitából is nemzethalált vizionáló Orbán most mégis néma”