"Orbán követhetetlen ígéreteket tesz, miközben egekben az infláció és az államadósság" – állítja a közgazdász

A portfolio számolt be arról, hogy az adófizetők több százmilliárd forintjába kerül a rezsicsökkentés.

A veszteséget az okozza, hogy a rezsicsökkentés miatt tartósan a piaci ár alatt kell fenntartaniuk a szolgáltatást. Részben ennek is köszönhető, hogy december elején az állam 350 milliárd forintos államháztartási kiigazítást hajtott végre.

Ha rövid távon még sikerül is kezelni a pénzügyi helyzetet, később akkor is megduplázódhat a rezsicsökkentés miatti, jelenleg is 400-450 milliárd forintos veszteség, amelyet a közpénzből működő MVM termel évről évre, legalábbis ha tartósan magasak maradnak a gázárak, például az orosz-ukrán feszültség miatt