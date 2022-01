Majdnem minden évben volt eddig találkozó az orosz elnökkel. Most is lesz. A gázról is fognak tárgyalni, a Magyarországra szállítandó gázmennyiséget szeretné növelni Orbán – jelentette a kormány péntek reggel, a Kossuth rádiónak adott interjújában.

Persze biztonságpolitikai témákról is szó esik, de erről egyeztet a kormányfő előzőleg az EU és a NATO vezetőivel is.

