Galambos Lajos elvált feleségétől

Ahogy arról tavaly beszámoltunk, a zenész Hajdú Péternek jelentette be a Frizbiben, hogy vége a házassága gyermekei édesanyjával, Boglárkával. Galambos Lajos a műsor előzetesében elárulta, hogy a magánélete is ráment az évek óta húzódó áramlopási ügyre. A Blikk információi szerint a válást hivatalosan is kimondták.



Lajcsi és Boglárka szerelme mesébe illő volt, s sokáig minden csodásan alakult az életükben. Lajcsi befutott, keresett muzsikus lett, a hazai zenei élet egyik meghatározó alakjává vált, Boglárkával az oldalán. 1998-ban kötötték össze az életüket, három gyermekük született, Boglárka, István és Lajos, de már a megismerkedésük története is filmbe illő volt

2015-ben indult nyomozás a zenész ellen, víz- gáz- és áramlopás miatt. Az eljárás során Boglárka másodrendű vádlott volt, ám végül felmentették. Az ügy a házasságukat is megviselte.

Egy elhúzódó és nehéz döntést hoztunk! Az életünket Bogival a jövőben jó és igaz barátként, szövetségesként folytatjuk. Örökre összeköt bennünket három közös gyermekünk, sok jó, szép és néha nehéz emlék

- közölte Lajcsi tavaly októberben.

A pár már évek óta külön élt. A több száz milliós családi vagyonról, cégekről, ingatlanokról és az ingóságokról is sikerült megegyezniük.

