"Az embereknek már tele van a tökük ezzel az egésszel" – Zacher Gábor beszélt az omikronról, egyre kevesebben tartják be a járványügyi szabályokat

Zacher Gábor szerint járványügyi szabályokat egyre kevesebben tartják be. Úgy gondolja az embereknek már elegük van a vírusból, de attól az még itt van köztünk – írja az Index.hu.



Fotó: MTI /Mohai Balázs

Zacher, a hatvani kórház sürgősségi osztályának orvosa a Hír TV-nek adott interjújában elmondta:

Elmondása szerint a kórházak olyan betegekkel vannak tele, akik pozitívak, de állítása szerint egyéb betegség miatt kerültek be. Úgy gondolja, nem ez lesz a legnagyobb probléma az elkövetkezendő időszakban, hanem az egészségügyi dolgozók hiánya, ha többen is elkapják a betegséget.

Én azt gondolom – és ezt már sokszor elmondtam –, hogy most nincs pofázás, most meló van. Ha be kell menni három napra, hát bemegyünk. Ha túlórázni kell, túlórázni fogunk