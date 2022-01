Szélvihar teszi tönkre a vasárnapunkat, akár a vörös riasztást is kiadhatják

A vasárnap délelőtti órákban sokfelé viharossá fokozódik az északnyugati szél.

A délnyugati tájak és az északkeleti határvidék kivételével erősen viharos széllökésekre (> 90 km/h) is számítani kell – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

Elsősorban az ország északi területein akár 100 km/h-t meghaladó széllökések sem kizártak, a magasabban fekvő területeken 110 km/h-t meghaladó lökések is előfordulhatnak. A légmozgás csak a késő éjszakai órákban veszít erejéből.

Az időjárási helyzet függvényében akár a piros fokozat kiadása is indokolt lehet.

A többórás napsütést felhőátvonulások zavarják, amelyekből szórványosan fordulhat elő zápor, esetleg hózápor. A nyugati, északnyugati szél sokfelé viharossá fokozódik, több helyen erősen viharos lökésekre is számítani kell. A magasabban fekvő tájakon 100 km/h-t meghaladó széllökések is lehetnek! A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, de a délnyugati határ mentén 11, 12 fok is lehet. Késő estére 1 és 5 fok közé csökken a hőmérséklet.

