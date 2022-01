Sztrájkkal indítják a hetet a tanárok

Sikertelen tárgyalási körök után jött el a hétfői kétórás figyelmeztető sztrájk, amit az EMMI és a kormány jogszerűtlennek tart, és már belengette, hogy a résztvevők következményekkel számolhatnak. A tanári szakszervezetek kitartanak, sőt, szolidaritásból más érdekvédelmi szövetségek is megmozdulnak január utolsó napján.

Hiába tartja a kormány jogszerűtlennek a pedagógusok január 31-re meghirdetett kétórás figyelmeztető sztrájkját, a két tanári szakszervezet (PSZ és PDSZ) mégis megtartja azt hétfő reggel 8 és 10 óra között, ráadásul több más érdekvédelmi szervezet is jelezte, hogy szolidárisak a pedagógusokkal – olvasható a 444 cikkében. (A Telex cikke szerint utoljára 2016 áprilisában volt tanári sztrájk az országban, akkor mintegy 25 ezren csatlakoztak az először kétórás, később egész napos sztrájkhoz – most a szervezők 50 ezer emberre számítanak. Gyerekfelügyelet lesz az iskolákban, de oktatás ott nem lesz, ahol sztrájkolnak a tanárok.)

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A lap összefoglalása szerint még októberben jelentette be a Pedagógusok Szakszervezete és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, hogy közös sztrájkbizottságot alapítanak. A tanárok öt követelést fogalmaztak meg, melyekben többek közt a bérrendezést sürgették (mivel a tanárok bérének alapja a 2014-es minimálbérhez van ragasztva), és a pedagógusok kötelező oltásáról szóló rendelet visszavonását kérték. Bár hónapokig tárgyaltak az Emberi Erőforrások Minisztériumával, megegyezni nem sikerült velük.

Emiatt december 15-én meghirdették január utolsó napjára a kétórás figyelmeztető sztrájkot, amire a minisztérium a 444 cikke szerint baloldalazni és gyurcsányozni kezdett, de azt hozzátették, hogy ők továbbra is nyitottak a tárgyalásra. A sztrájk részleteiben azonban a két fél nem tudott megegyezni továbbra sem, a vita leginkább a még elégséges szolgáltatás körülhatárolásáról szól. Az EMMI szerint ugyanis a kétórás sztrájk alatt is meg kell tartaniuk a tanároknak az óráik egy részét, különben a gyerekek tanuláshoz való joga sérül azzal, ha csak gyerekfelügyeletet vállalnak erre az időszakra. A szakszervezetek szerint viszont ez nem így van.

Január 24-én egy újabb eredménytelen tárgyalási kör után a közös sztrájkbizottság a bírósághoz fordult, hogy akkor döntsenek a kérdésben, a Fővárosi Törvényszék pedig pénteken úgy határozott nem peres eljárásban, hogy jogszerű a sztrájk. Ez akkor tudott volna jogerőre emelkedni, ha semelyik fél sem fellebbezi meg a döntést (a PSZ és a PDSZ be is jelentették, hogy elengedik a fellebbezési lehetőséget), ezt a minisztérium ugyanakkor nem tette meg, és azt hirdette, hogy jogszerűtlen lesz a hétfői sztrájk.

Ez egy hétvégi közleményháborúban kulminált, amelyben a minisztérium és a kormány a jogszerűtlenséget hangsúlyozta, és arra kérte a szülőket, vigyék iskolába a gyerekeket, míg a szakszervezetek szerint jogszerű lesz a sztrájk, és ők ezt meg is tartják. A szakszervezetek arra is kitértek a közleményükben, hogy olyan jelzéseket kaptak, miszerint a tankerületi vezetők szóban utasítják az igazgatókat, hogy a dolgozókat presszionálják a sztrájk ellen, több helyről hallani, hogy fegyelmi lett beígérve azoknak, akik részt vesznek a munkabeszüntetésben. Az EMMI is kijelentette, hogy a szemükben jogszerűtlen sztrájknak lesznek következményei, ez viszont sokakat eltántorított a sztrájkolástól.

"Nagy Erzsébet, a PDSZ választmányi tagja az RTL Híradónak vasárnap azt mondta, az EMMI levele után „nagyon sokan elbizonytalanodtak, és azt mondják, ilyen körülmények között nem biztosak abban, hogy bele merjenek állni a sztrájkba”. Az RTL megkereste az EMMI-t is, amely közölte, hogy bár „fenyegetéseket nem fogalmaznak meg”, azt leszögezik, hogy „egy törvénytelen sztrájk szervezése nem maradhat következmények nélkül.”

A szakszervezetek már a sikertelen hétfői tárgyalás után is számoltak vele, hogy a sztrájk időpontjáig csak az elsőfokú döntés születik meg a bíróságon. Nagy Erzsébet akkor azt mondta a 444-nek, azért állnak így is bele az ügybe, mert „egész biztos, hogy egy kétórás figyelmeztető sztrájkban való részvételért nem lehet senkit kirúgni, ez nem lenne arányos akkor sem, ha netán később jogellenesnek ítélné bárki is”. Erről írnak vasárnapi közleményükben is, hozzátéve, hogy „minden egyéb hátrányos megkülönböztetés, pl. a jutalom határozott idejű megvonása, vagy a szóbeli, esetleg írásbeli figyelmeztetés reméljük, senkit nem tart vissza”.

A pedagógussztájk támogatására született petíciót már több mint 57 ezren írták alá, a sztrájkolók mellett számos más szakszervezet is kiállt, a Magyar Szakszervezeti Szövetség pedig szolidaritási autós felvonulást szervez hétfő délutánra Budapestre"

- olvasható a 444 cikkében.

Mi várható hétfőn?

A Telex cikke szerint a sztrájk idejére kockásba öltöztetik a Pedagógusok Szakszervezete székházának kerítését, ezzel utalva a 2016-os tanári sztrájkra. A két érdekvéelmi szervezet arra kérte a résztvevőket, hogy viseljenek kockás inget és készítsenek erről csoportképet (a kockás ing is a 2016-os tanári sztrájkra, és annak szervezőjére, Pukli Istvánra és a Tanítanék Mozgalomra utal).

A cikk szerint hétfőn 13 órakor a Szépművészeti Múzeum előtt lesz sajtótájékoztatója a PSZ-nek és PDSZ-nek, ezen jelentik be a részvételi adatokat. 14 órától autós demonstráció indul a Hősök teréről, ezt a MAgyar Szakszervezeti Szövetség szervezte meg szolidaritásból.

Az útvonal a következő lesz:

Andrássy út – Károly körút – Kossuth Lajos utca – Erzsébet híd – Attila út – Alagút utca – Fő út – Bem rakpart. – Margit híd – Szent István körút. – Váci út – Lehel utca – Dózsa György út – Hősök tere.

A kocsikon kockás szalag lesz, a felvezető autóból hangszóró tájékoztatja a járókelőket. A szervezők mintegy 200 járműre számítanak.

Forrás: 444.hu, telex.hu