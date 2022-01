Meghalt Büky Dorottya

„Amikor belenézek a másik arcába, akkor válok emberré. Amikor belenézek a másik ember arcába, akkor születik meg a szereretet. Aki szeret, az vigyáz a másikra. FA Büky Dorka (1961-2022) – elmenésedben is vigyáztál ránk. Mi vigyázzuk az emléked. De most sírunk. Nagyon” – ezekkel sorokkal közölte a Facebookon a Feldmár Intézet, hogy meghalt munkatársuk, a korábbi parlamenti képviselő, kommunikációs tanácsadó, Büky Dorottya.

A magyar nyelv és irodalom-történelem szakos tanárként végzett Büky Dorottya 60 éves volt, Wikipedia-oldala szerint rövid, súlyos betegségben hunyt el január 30-án – írja a Telex.

Azt írják róla, hogy 2002 óta dolgozott együtt a Kanadában élő magyar pszichológussal, Feldmár Andrással, akivel számos közös publikációja jelent meg. Emellett 2011 és 2018 között a Feldmárral közösen kidolgozott Mesekör projekt keretében többszörösen elítélt fogvatartottakkal is foglalkozott a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben. Foglalkozott a szabadultakkal és a börtönben élők családjaival, érzékenyítő programokat is szervezett.

2020-tól az általa kidolgozott ún. MűvHáz-programon, egy online közösségi tanulási formán dolgozott.

Büky férjével, Tompa Imre tanárral 1989-ben létrehozta az ország első falusi újságját, a Kisbirót. Az SZDSZ-be ugyanebben az évben lépett be, 1990-ben, az önkormányzati választáson pedig ő volt pártja országos kampányfőnöke is. Az Országgyûlés kulturális és sajtó állandó bizottságában, ezen belül a millecentenáriumi és az ellenőrzési albizottságokban is dolgozott, írják róla a parlament.hu-n.

