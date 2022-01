Ezért nem volt maszk a feljelentett Orbánon: megjött a hivatalos magyarázat

Krémest és puncsminyont rendelt magának, hat darab Rákóczi-túróst az unokáknak és a feleségének Orbán Viktor egy pátyi cukrászdában.

A miniszterelnök Menczer Tamás külügyi államtitkárral tért be a Caffe Trevi nevű helyre, ahol az édességek fölött – természetesen – hatalmas matrica virít, ami a kötelező maszkviselésre hívja fel a vendégek figyelmét – írja a Blikk.

Nem is csoda, hiszen tart a vészhelyzet, a járvány tombol, egy hét alatt ezerrel nőtt a kórházba kerülők száma, a boltokban továbbra is eltakart arccal kell vásárolnia mindenkinek.

Ennek ellenére Orbán Viktor és Menczer Tamás is – mint az a látogatásról készült miniszterelnöki videókból kiderül, amiből kettő is felkerült Orbán Facebook-oldalára – maszk nélkül toppan be a cukrászdába.

Szembetűnő, hogy miközben a miniszterelnököt maszkban fogadó személyzet mesél a családi vállalkozásukról, ott a matrica a kormányfő előtt, aki láthatóan ügyet sem vet rá, vagy – lehetett hinni – egyszerűen nem vette észre a feliratot, vagy csak Menczer Tamással egyetemben elfelejtette előhúzni a maszkját.

