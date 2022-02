Kedd este érkezhet a havazás, szerdára sok helyen kifehéredhet a táj

Kedden napközben is lehetnek záporok, hózáporok, de estétől lehet számítani a folyamatosabb havazásra.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden napközben felhőátvonulásokra lehet számítani több-kevesebb napsütéssel. Helyenként alakulhat ki zápor, hózápor. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon erős, néhol egy-egy viharos közeli lökés is kísérheti. Késő délután, este átmenetileg csillapodik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 3 és 7 fok között várható, de a felhősebb, szélcsendes keleti tájakon egy-két fokkal hidegebb is lehet. Késő este -4 és +3 fok közötti értékeket mérhetünk, a kezdetben derült északkeleti megyékben lesz a hidegebb.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Kedden estétől északnyugat felől gyors ütemben beborul az ég, legkésőbb a késő esti, éjféli órákban a Tiszántúlon is megnövekszik a felhőzet. Csapadékzóna érkezik, melyben többfelé várható eleinte még inkább hó, de az Alpokalján, majd később keletebbre is egyre inkább havas eső, eső váltja a havazást. A Tiszántúlon végig havazás lehet a jellemző, az északkeleti megyékben reggelig néhány centiméternyi friss hó is lehullhat. Az északnyugati szél késő estétől délnyugatira fordul, és többfelé megélénkül, olykor megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5 és +2 fok között alakul, de az eleinte kevésbé szeles, derült északkeleti részeken hidegebb is lehet. Hajnalra enyhül az idő.

Szerdán tovább szakadozik, csökken a felhőzet, a tartós csapadék legkésőbb a déli órákra mindenütt megszűnik, és napközben a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütés valószínű szórványosan záporral, hózáporral. A Tiszántúlon és az északkeleti megyékben azonban még este is maradhatnak borult tájak. Az északnyugatira forduló szél a Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik, a Dunántúlon és a Duna vonalában viharos széllökésekre is számítani kell. A kora délutáni órákban általában 5, 12, a keleti határvidéken és az északkeleti megyékben csupán -1, +4 fokot mérhetnek.

Szerdára a meteorológiai szolgálat havazás miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, mert 12 óra alatt 5 centimétert meghaladó friss hó hullhat. Emelett elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki a széllökések miatt Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Vas és Veszprém megyékre. Ezeken a területeken a széllökések ereje meghaladhatja a 70 km/h-s erősséget.

Forrás: met.hu