A Tesco és a Lidl után a Spar is korlátozza az élelmiszérár-stopban érintett termékeket

Mától él az élelmiszerárstop, egészen május 1-jéig.

Fotó: MTVA/Bizományosi: Branstetter Sándor

A kormány döntésének értelmében mától a tavaly október közepi szinten kell adni a boltokban a csirkefarhátat, csirkemellet, 2,8 százalékos UHT-tejet, sertéscombot, BL-55-ös lisztet, kristálycukrot és étolajat. Azonban mivel több kisboltnál a mostani beszerzési ár magasabb, mint a tavaly októberi fogyasztói ár (vagyis amennyiért akkor árulták és most árulhatják a termékeket), ezért többen rájöttek, hogy inkább bemennek egy olcsóbb diszkontboltba és ott veszik meg a termékeket.

A Lidl erre válaszul pár napja jelezte, mennyiségi korlátozást vezet be az érintett termékekre, ezután a Tesco a friss újságban jelezte, hogy korlátozásokat vezet be, és február elsején a Spar is így döntött.

Az áruházi és online vásárlások esetében február 1-jétől visszavonásig a következő mennyiségi korlátot vezeti be az áruházlánc:

- búzafinomlisztből és kristálycukorból 10 kilogrammot,

- napraforgó-étolajból 10 litert,

- a 2,8 százalékos tehéntejből pedig 12 litert vásárolhatnak egyszerre a vásárlók.

- a sertéscomb esetében 10 kilogramm,

- a csirkemell és -farhát esetében kiszereléstől függően 4 tálca vagy 3 kilogramm lesz az egyszerre megvásárolható maximális mennyiség.

Forrás: 24.hu