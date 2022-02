Fiala János vendége volt Szilágyi Gerda úszó, és apja, Szilágyi Zoltán ügyvéd, edző.

A vendégeknek a műsorvezető rögtön fel is tette a kérdést, hogy hogyan reagáltak december 29-én, amikor Szilágyi Liliána Európa-bajnoki ezüstérmes úszó komoly vádakkal illette apját.

Szilágyi Gerda úgy válaszolt, hogy megállt benne az ütő, meglepődött, hogy valaki ilyen hazugságokkal ki mer állni. Hozzátette azt is, hogy előző nap voltak az úszószövetségben, és ott is végig kellett hallgatnia, hogy az apjáról miket állítanak.

„Hogy abuzált, vagy verbálisan, testileg bántalmazott volna bárkit is. Az én édesapám még a légynek se tudna ártani”

– magyarázta Gerda.

Szilágyi Zoltán a műsorban elmondta, mérhetetlen szomorúság töltötte el, amikor idősebb lánya a nyilvánosság elé lépett az állításaival.

„Gyakorló szülőként egy embernek a rémálmaiban sem fordul elő, hogy a saját gyermeke vagy akár egy idegen megvádolja a nyilvánosság előtt azzal, hogy őt abuzálta, szexuálisan zaklatta, és még sorolhatnám itt azokat a mondatokat, amik… csak ez mérhetetlen fájdalmat tép fel bennem. Nekem ez a rémálmaimban sem fordult elő. Aki ismer egy kicsit engem… szülőként én mindig a legjobbat szerettem volna a gyermekeimnek."

Szilágyit arról is kérdezték, hogy miért költözött el a lánya és a felesége, de erre egyértelmű választ nem adott.

Fiala újra megkérdezte, hogy miért ment el a felesége, mire Szilágyi azt mondta, ezt tőle kell megkérdezni. Állítása szerint egyébként ő próbált beszélni vele, és szerette volna, ha Gerda tartja vele a kapcsolatot, de állítólag erre a volt felesége nem tartott igényt. Ez a kijelentés azért is érdekes, mert úgy tudni, hogy az anya Gerda felügyeleti jogáért is harcolt, és a lányt neki is ítélte a bíróság, ám végül mégsem került hozzá, mert közben nagykorú lett. A műsorban Szilágyi Gerda arról beszélt, hogy ő egyértelműen az apjával akart maradni.

Szilágyi Liliána több nyilatkozatában is említette, bizonyos jogi eljárások és perek kötik a kezét, amelyek köztük és Szilágyi Zoltán között zajlanak. Fiala János rákérdezett, pontosan milyen perekről van szó, Szilágyi Zoltán elmondta: neki Liliánával semmilyen pere nincs, a házasságkötés felbontása miatt zajlik egy vagyonjogi per. Mint mondta, a per 2021 novemberében indult el, tehát pont „párhuzamos Liliána botrányos viselkedésével”.

Forrás: hvg.hu