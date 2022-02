Összetűzés az ellenzéki összefogásban: kilépett a DK-s, Szabó Tímea kihívója lesz

Budapest 10-es egyéni választókerülete azon kevesek egyike volt, ahol az előválasztáson az ellenzéki érzelmű választók nem dönthettek, mivel Szabó Tímea egyedül indult a megmérettetésen. Mind a hat párt, sőt még a Mindenki Magyarországa Mozgalom is mögötte sorakozott fel.



Fotó: MTI/Burzák Noémi

A Demokratikus Koalíció III. kerületi szervezetében a már korábban is meglévő feszültségek addig eszkalálódtak, míg tavaly év elején kilépett a pártból és még az alpolgármesteri megbízatását is visszaadta Hazai Iván András.

Hozzá csatlakozott Rózsa László Péter, aki az önkormányzat egészségügyi bizottságának elnöki tisztségét hagyta hátra számolt be róla az Index.

A Demokratikus Koalíció egykori politikusa most jelentette be, hogy Valódi Demokrata Párt nevű új pártjának színeiben el is kíván indulni a külső óbudai választókerületben.

Az elmúlt években azt látom, hogy a pártok, a képviselők leginkább azon törik a fejüket, hogyan tehetnének még inkább keresztbe politikai ellenfeleiknek

– írja Rózsa László Péter, ami abból a szempontból meglepő kijelentés, hogy ex-DK-s politikusként döntően ugyanazokra a baloldali szavazatokra számíthat, mint Szabó Tímea.

A Párbeszéd társelnöke Rózsa indulásáról a lapnak azt mondta, hogy

A 2021-es előválasztás arról szólt, hogy a választók mondják meg, ki az, akit a legalkalmasabb jelöltnek tartanak a hatalom embereivel szemben. Aki nem vett részt ezen a megmérettetésen, az Orbán Viktor és a Fidesz érdekeit szolgálja

