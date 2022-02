Schadl embere 150 milliót kért, hogy elintézzen egy engedélyt egy oktatási intézménynek

Ebből százmillió az övé lett volna, de egyelőre csak 50 millió forint átvétele bizonyítható. Az ügyben Völner Pál is többször egyeztetett a két illetékes minisztériummal.

Az rtl.hu a birtokába került Völner-Schadl-ügy nyomozati iratából dolgozva adott közre egy cikket kedden, amely szerint Schadl György egyik közeli embere ( az iratokban csak R.-ként emlegetett férfi) legalább 150 millió forintért vállalta el, hogy segít egy büntetést és a lehetséges megszüntetést megúszni egy oktatási intézménynek.

(R. a 444 cikke szerint egy 8 osztályt végzett szakképesítés nélküli férfi, akit egyszer már felfüggesztett börtönre ítéltek sikkasztásért. Először őt kezdték megfigyelni, így jutottak el Schadlhoz. Jelenleg őrizetben van, az ügyészség hivatali vesztegetéssel és befolyással üzérkedéssel gyanúsítja.)

A cikk szerint az oktatási intézménytől (mely az ország több pontján nyújt képzéseket) az állam elszámolási hibák miatt 90 millió forintot és annak járulékait követelte vissza, és az ügyészségi iratokból az is kiderült, hogy az engedélyük visszavonása is felmerült.

Ekkor került be a képletbe R., aki felajánlotta, hogy legalább 150 millióért igyekszik elsimítani a problémákat.

Az rtl.hu egy Schadl és R. között lezajlott beszélgetés leiratát is közölte:

- Schadl: Édes gazdám?

- R.: Nem akarlak zavarni, csak nagyon jó étvágyat kívánok a vacsorához.

- Schadl: Említem neki az iskolát.

- R.: Puszi. Köszönöm szépen!

- Schadl: Szia! Szia!

- R.: Szia! Szia! Szia!

A cikk szerint 2021. áprilisában történt meg ez a telefonbeszélgetés, egy nappal azelőtt, hogy Schadl felkereste volna Völner Pál akkor még igazságügyi államtitkárt nyergesújfalui otthonában.

A cikk szerint az iskola problémájának megoldásáért várt pénzen R., Schadl és Völner osztoztak volna, ahogy R. fogalmazott utóbbi kapcsán egy lehallgatási jegyzőkönyv szerint:

Megy egy kis gyorssegély föntre is.

Az ügyben ejtett egyik beszélgetés összegzését is közreadta az rtl.hu a nyomozati iratok alapján, eszerint az iskolával kapcsolatos beszélgetésben az R.-nek járó pénzre terelődött a szó.

„R. ezen tisztán – úgy hogy mindenkit kielégít, mindenki boldog, mert ő azt szereti – nettó egy százaskát gondolt magának. (…) R. Pestre is küld, ide is küld, oda is küld, mindenkit kielégít, R. bácsinak egy kilónak maradni kell rajta."

Az rtl.hu szerint az nem derült ki pontosan, hogy végül mennyit is kapott a szolgálataiért R., de az ügyészi iratok alapján Schadl György közeli embere 50 millió forintot vett át. Maga az ügyintézés (az iskola problémájának megoldása) nem volt gördülékeny, előfordult a nyomozati iratok szerint, hogy az engedélykérelmeket visszadobták, és az is felmerült, hogy a kiadott bizonyítványok sem lesznek érvényesek.

A megalapozott gyanú szerint – áll a cikkben – Völner Pál az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) beosztottjaival is egyeztetett az ügyben. (Völner egyszer ki is fakadt az EMMI-re Schadlnak, mikor elutasították az engedélykérelmet, aztán bocsánatot kért, és jelezte, megpróbálja elintézni az ügyet.)

R. a cikk szerint egyszer a telefonban rá is kérdezett Schadlnál:

Hogy állnunk ezzel a legyőzhetetlen ITM-mel?

Völner az ITM és az EMMI illetékeseivel folytatott egyeztetéseiről, a problémákról, a belső információkról a cikk állítása szerint folyamatosan beszámolt Schadl Györgynek, aki kifejezetten kérte, hogy amennyiben sikerül elintézni az ügyet, még a hivatalos tájékoztatás előtt szóljanak neki – ebbe Völner beleegyezett az ügyészségi iratok szerint.

Az rtl.hu szerint az ügy végkimenetel nem ismert, de az biztos, hogy az érintett oktatási intézmény a mai napig érvényes működési engedéllyel rendelkezik.

A napokban derült ki, hogy az ügyészség tavaly november végén három minisztériumban is házkutatást tartott a Völner-Schadl-ügyben (akkor még nem lehetett nyilvánosan tudni, hogy Völner is érintett, őt december 7-én gyanúsította meg korrupcióval a Legfőbb Ügyészség), az EMMI-nél is jártak, ahonnan több releváns iratot is elvittek.

Az rtl.hu megkereste az érintett oktatási intézményt, akik azt közölték, hogy a

"Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vezetőjének lehallgatása során készült felvételeken nagyon sok információ elhangzik, azonban azok hazugság- és valóságtartalmának vizsgálata a jelenleg is folyamatban lévő nyomozás feladata."

Azt is hozzátette a szervezet képviselője, hogy

"az engedélyeink beszerzése érdekében jogtalan előnyt senkinek nem ígértünk és ilyet nem is fizettünk. Bízom abban, hogy a nyomozóhatóság is erre a megállapításra jut, mert cégünk annak létrehozása óta a mindenkor hatályos jogszabályok betartásával működött és működik."

Az rtl.hu kereste az ITM-et és az EMMI-t is, hogy lett-e bármilyen következménye a Központi Nyomozó Főügyészség megállapításainak, ám a cikk megjelenéséig nem kaptak választ.

