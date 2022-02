Tömegek menekülnek ezekről a településekről

Az, hogy az országon belül keletről nyugatra költöznek az emberek stabil megélhetés reményében, nem újdonság, ám a statisztikai adatok szerint ez a trend felgyorsult az utóbbi években, és úgy tűnik a covid erre még rátesz egy lapáttal.

A landolásuk és a beilleszkedésük azonban nem mindig problémamentes, mely nem csak az érkezők és az ott élők hibája, de a települések sincsenek felkészülve, vagy akár felkészítve megfelelőképpen – írja a penzcentrum.hu.

Holott, nemcsak a város adóbevételeit növeli az ottlétük, de a helyi gazdaságot is pörgeti – még akkor is, ha a szomszédos Ausztriába járnak át dolgozni. Persze a nyugaton elérhető munkalehetőségnek és a magasabb fizetésnek megvan az ára: nem csak a szétszakított családi és baráti kapcsolataikkal fizetnek a vándorlók, de forintosítani is lehet például az ingatlan vagy a bérlakások különbségeiben.

