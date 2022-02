Dániel Péter, az “ördög ügyvédje” is meglovagolta a Schadl Györgynél talált szexfelvétel ügyét

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kompromittáló adatokat találtak egy ismert közéleti szereplőről a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar letartóztatott vezetőjénél, Schadl Györgynél tartott házkutatáson. Nemrég az Ezalényeg tett merész kijelentést, ugyanis a lap tudomása szerint egy televíziós csatorna Merkely Bélát kereste meg az ügyben, aki hárította a kérdést.



Fotó: Facebook

Az Izraelben élő ügyvéd, Dániel Péter még tavaly vállalta magára a titokzatos szerepet, és bár később Az ördög ügyvédje Facebook-oldalon egy kommentben "Az ördög ügyvédje" vásári komédiásnak nevezte a férfit, ő azóta is vallja, hogy ő a szivárogtató, annak ellenére, hogy szinte egyértelmű, hogy hazudik.

- olvasható bejegyzésében.

Völner Pál az azóta már lemondott igazságügyi államtitkárt ugyanis Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar őrizetbe vett elnöke vesztegette és zsarolta jó néhány súlyos gazdasági ügy kapcsán. Schadl György milliárdos sikkasztások, csalások és egyéb bűncselekmények egyik fideszes főszereplője, aki ráadásul elkövetett egy hatalmas hibát. Ezt a hibát a fideszes maffiában pedig soha nem szokták megbocsátani. Mi is ez a hiba, avagy főbenjáró bűn? Nos az, hogy Schadl "elfelejtette" leadni a kötelező sápot a fideszes gazdáinak, például Rogán Antalnak és Völner Pál igazságügyi államtitkárnak. (Azaz a felette álló, nagy hatalmú kápóknak a fideszes maffiában.) Tevékenysége során a végrehajtók letartóztatott elnöke csak a VII. kerületben 8 ingatlant szerzett meg közel 300 millió forint értékben, jóval a piaci ár alatt. De az összes vagyona már elérte a 8-10 milliárd forint értéket is. Budai luxusvillája mellett egy fényűző balatoni villája és még vagy tucatnyi nagy értékű ingatlana is lett a tevékenysége során. Orbánék végül megelégelték a mohóságát és lecsaptak a renitens végrehajtó-főnökre, aki azóta már őrizetben van.

Dániel Péter azt is megemlíti, hogy a Schadl Györgynél tartott házkutatás során a páncélszekrényében kompromittáló felvételeket találtak az egyik közéletben szereplő személyről.

Az ügyvéd azt is részletezi, hogy tudomása szerint mi látható a felvételen:

Dániel Péter szerint Schadl részben ezzel az üggyel próbálja zsarolni a "fideszes gazdáit és menteni az irháját".

Merkely pedig buzgón imádkozik, hogy ne derüljön ki ez a gusztustalan perverziója.... no meg a többi botrány sem. Hiszen Merkely is részt vett a hamis vizsga botrányban, illetve orvosként gátlástalanul falazott a fideszes gyilkosoknak, hogy a hatástalan, sőt veszélyes kínai vakcinát adják be magyar idős emberek tömegeinek, akik közül több ezren már meg is haltak emiatt! Ez a történet is világosan megmutatja, hogy a fideszes banda nem politikai párt, hanem egy aljas és gátlástalan bűnszervezet, amelynek tagjai aberrált, gusztustalan gazemberek