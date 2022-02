Megbüntetik a sztrájkban részt vevő tanárokat

Elkezdődött azoknak a pedagógusoknak a szankcionálása, akik részt vettek hétfőn a kétórás figyelmeztető sztrájkban – írja a Népszava.

A munkabeszüntetést szervező érdekképviseletek, a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) enyhébb retorziókról és egyértelműen jogellenes esetekről is beszámoltak.

A PSZ elnöke Totyik Tamás elárulta, hogy tudnak olyan intézményről, ahol a diákok nemrég intelligencia-tesztet írtak, ezek javítását, értékelését pedig kizárólag a hétfőn sztrájkoló tanároknak kell elvégezniük, de van olyan iskola is, ahol azt az utasítást kapták a tanárok, hogy a hétfőn elmaradt órákat a KRÉTA e-naplóban úgy könyveljék el, mintha meg lettek volna tartva.

Hasonló esetről számolt be a PDSZ is. A szervezet választmányi tagja, Nagy Erzsébet maga is látott olyan levelet, melyben egy tankerületi igazgató arra utasítja pedagógusokat, hogy be kell írnia a saját órarend szerinti óráját és meg kell jelölnie a hiányzó diákokat is. Amennyiben az érintett pedagógus sztrájkolt, az órai tananyaghoz azt kell beírnia: pedagógus-sztrájk.

Nagy Erzsébet szerint a tankerületeknek ezzel az a célja, hogy adminisztrációs szinten láthatatlanná tegyék a sztrájkot, emellett, ha az óra „hivatalosan” meg volt tartva, a hiányzó tanulók, akiknek a szüleik nem kértek gyermekfelügyeletet a sztrájk idejére, igazolatlan hiányzást kaphatnak.

