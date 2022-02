Márki-Zay Péter közzétette a vagyonnyilatkozatát: 58 millió forintot kapott kampányra

A miniszterelnök-jelölt a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait.

Fotó: MTI

Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje a hétfői vagyonnyilatkozatok kapcsán ezt írta a Facebook-oldalán:

Ennek szellemében Márki-Zay közzétette saját és családtagjai vagyonnyilatkozatát is. Itt lehet megnézni Márki-Zay kampányszámláját:

Ebből kiderült, hogy a

- kampányra érkezett pénz: 58 764 480

- kampányra befizetett pénz 49 797 000 FT.

Erről így írt a politikus:

Ennek szellemében teszem közzé ismét, mint minden évben nemcsak a saját, de családtagjaim vagyonnyilatkozatait is – ezúttal kiegészítem a velem egy háztartásban élő öt gyermekemét azon két lányom és házastársuk vagyonnyilatkozataival, akik férjhez mentek és már külön költöztek. Remélem az átláthatóság példája ragadós lesz és egy új politikai kultúrát honosítunk meg hazánkban az átláthatóság és őszinteség kultúráját, amiben nem a politikusok gazdagodnak, hanem az ország.

A mai napon a kampányszámlám forgalmát is közzétettem, minden adománnyal és kiadással elszámoltam Önök felé – hiszen csak az Önök támogatása miatt nem tudtak még tönkretenni, akármennyire is próbálták, csak az Önök kitartó és nagyvonalú támogatása miatt nyerhettünk két választást Vásárhelyen és nyerhettük meg az előválasztást. Az elkövetkező hatalmas megmérettetésre is kérem segítségüket – hogy győzelmünk esetén elszámoltassuk hazánk ezeréves történelmének legkorruptabb politikusait, csatlakozzunk az Európai Ügyészséghez, állítsuk fel saját, egymást is ellenőrző korrupcióellenes intézményeinket, hogy NE LEGYÜNK TÖBBÉ KÖVETKEZMÉNYEK NÉLKÜLI ORSZÁG!"