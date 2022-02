A főpolgármester egy pasaréti ingatlant bérel – erősítette meg a Fővárosi Önkormányzat az infostart.hu oldalnak. Jelezték azt is, hogy a lakás nem Karácsony Gergely tulajdona. A lakást egy magánszemélytől bérli.

Pár napja a Ripost egyik olvasója figyelt fel a főpolgármesterre, amikor egy pasaréti lakásból látta távozni az autójával. A cikkben felhívták a figyelmet arra, hogy a lakás nem szerepel Karácsony Gergely nemrég kiadott vagyonnyilatkozatában. A Telex ezután felkereste a politikust, aki elárulta, a lakást tavaly óta bérlik a családjával, és mivel nem tulajdon, ezért nem számít vagyontárgynak. Karácsony Gergely most Facebook-oldalán is kommentálta az esetet.

Hogy mi a hasonlóság az Eötvös-cirkusz és a Fidesz-média között? Amikor az egyik hazug lejárató kampány közröhej tárgyává válik, akkor mindig van máááásik … És mindkettő igen szórakoztató a maga módján.

Most épp azt „leplezik le” a propagandisták, amiről több mint fél éve magam nyilatkoztam, és ők is csináltak róla egy csomó fotót, amikor az előválasztáson a Széll Kálmán téren adtam le a szavazatomat. A családommal körülbelül egy évvel ezelőtt Zuglóból a II. kerületbe költöztünk, egy nagyjából 90 négyzetméteres lakást bérlünk magánszemélytől piaci áron, a lakást hirdetés útján találtuk. Jó sok videót is forgattunk ebben a lakásban már.

Mivel bérlemény és nem tulajdon, ezért kár keresni a vagyonnyilatkozatban, ami nevéből fakadóan a vagyontárgyakat tartalmazza.

Szóval, erről a „botrányról” ennyit. De persze tudom – alig várom, hogy van mááááásik ...