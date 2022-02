Hosszabb ideig, két oltással május 1-jéig érvényesek lesznek az oltási igazolványok, igazodva az európai uniós országok gyakorlatához – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Elmondta: sem Brüsszel, sem a többi uniós ország nem szigorított a korábbi szabályokon az omikron variáns megjelenése miatt, a kormány pedig nem akarja, hogy a magyarokra hátrányosabb szabályok vonatkozzanak, mint más uniós polgárokra. A kormány korábban azt írta elő, hogy a második oltás felvétele után legalább négy hónappal, de legfeljebb fél éven belül kérni kell a harmadik oltást, máskülönben az oltási igazolvány érvényét veszíti. Erre reagált csütörtök esti videójában Jakab Péter.

Jakab Péter videójában azt mondja – a kormányra utalva –, hogy „meggondolták magukat”, hiszen most az van, hogy mégsem három oltás kell a védettségihez, hanem kettő. Pont, miután a Jobbik petíciót indított a kötelező oltás ellen. Jakab Péter azt mondta, félreértés van, mert ahhoz, hogy valaki védetté váljon, nem csak az oltás vezethet el, hanem az is védett lesz, ha valaki átesik a betegségen. Sőt – tette hozzá a politikus –, bizonyos esetekben védettségük még erősebb is, mintha oltást kaptak volna. Azt is mondta a Jobbik politikusa, hogy miután még Szenegálhoz képest is dupla pénzért kapjuk a kínai vakcinát, szerinte

egyértelmű, hogy a kormány valójában üzletet csinál az oltásból, s nem a védettség, hanem az oltottság fontos neki.

Jakab szerint elindult a kormány hátrafelé és nekik a pénz a fontos.

Forrás: Blikk

Címlapkép: Facebook/Jakab Péter