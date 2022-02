"K**va gyenge" – fideszes polgármester alázta az ellenzéki jelöltet, nem volt jó ötlet

Z. Kárpát Dániellel tartott kampányhétvégét Debrecenben és Létavértesen Salamon Gergő, Hajdú-Bihar megye 3. számú választókerületének ellenzéki jelöltje – írja a Debreceni Nap.

Salamon Facebook-oldalán számolt be az eseményről, a bejegyzéshez hozzászólt a közeli Nyírmártonfalva fideszes polgármestere, Filemon Mihály is:

– írta a fideszes polgármester.

Salamon Gergő nem maradt adós a válasszal:

Majd "Nyfalva pm-je" azzal vágott vissza, hogy Salamon még nem is képviselőjelölt, és állami pénzből gyalázkodik:

Ön nem is képviselőjelölt még, leghamarabb a jövő héten vállhat azzá, de máris a nem létező “mentelmi jogára” hivatkozott, amikor összetűzésbe keveredett a rendőrséggel. Azt is látom, hogy a Magyar Országgyűlés Hivatalától kapott 340.000 Ft állami pénzt településeket lejárató kampányra és mások gyalázására használja, ami fölöttébb arcátlan.

Valóban nem tegeződünk, bánom is, hogy ezt a megszólítást alkalmaztam. Barátok már egészen biztosan nem leszünk és valóban Nyírmártonfalván is szorgalmas, becsületes emberek élnek. Szerencsére meg is van a józan eszük, ezért az sem fordulhat elő, hogy önt április 4-e után bárki képviselő úrnak szólítsa! Már csak azért sem, mert rövidesen tájékozódni fognak a választók fölöttébb érdekes dolgairól, ezért is megdöbbentő, ahogyan sértegeti a közösségeket, jóravaló embereket, holott életében még munkahelye sem volt.

Részemről az üzenetváltásnak itt és most vége, mint ahogyan a közötünk lévő kommunikáció minden más formájának is.

