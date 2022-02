Átlagosan bruttó 2,9 millió forintot kerestek a tavalyi szezonban az NB I-es focisták

Ez az átlag, a klubok és egyes focisták keresete között óriási különbségek is lehetnek.

Az Mfor.hu cikke szerint egy év alatt 82 millió eurót, vagyis 29 milliárd forintot költöttek el bérekre a magyar NB I-es fociklubok. A lap az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) jelentése alapján írta meg a költségeket, a jelentés szerint a fenti összegből 45 millió eurót (ami 15,7 milliárd forintot jelent) kaptak a játékosok.

Ezek alapján a 2020/2021-es szezonban átlagosan bruttó 2,9 millió forintot kerestek a focisták. Az Mfor.hu becslése szerint ez azóta négymillió forintra nőhetett, mert az új szezonban a játékoskeretek szűkültek, de arra semmi sem utal, hogy a bérköltségeket megvágták volna.

A lap szerint "csapatszinten és csapatokon belül is hatalmas különbségek lehetnek és míg valaki havi 1 millióért lép pályára, más játékos ugyanezért akár 7-8 millió forintot is kaphat a sajtóban megjelent információk szerint. A nyugati példákkal ellentétben ezt a kérdést illetőenis csak becslésekkel lehet élni, ugyanis hétpecsétes titokként őrzik a klubok a leigazolások részleteit és a béradatokat – még a legnagyobb játékosok esetében is."

A lap kitért arra is, hogy egy év alatt 17 százalékkal nőtt a teljes bérköltség, ezt csak a németek tudták felülmúlni a maguk 18 százalékával. Hozzátették viszont, hogy mivel a magyar bérszint eleve alacsonyabb, így könnyebb nagy százalékos változást produkálni.

Az európai mezőnyben teljes bérköltség szempontjából a magyar NB I. a 19. helyen áll, Norvégiát megelőzve a 20-as listán. Ez két hellyel jobb a 2018/19-es szezonnál (a 2019/20-as szezonról nem közölt adatot.)

