Bárhova betoppanhatnak az EBESZ megfigyelői az országgyűlési választáson

A legtöbb magyar nagyvárosban gyaníthatóan lesznek az EBESZ-nek megfigyelői az előzetes információk szerint, akik közül 18-an már március elejétől az országban tartózkodhatnak, további 200 munkatárs az április 3-ai választás előtt érkezhet a tervek szerint, és pár nappal utána már távozik is.

Mint ismert, a napokban derült ki, hogy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezeten (EBESZ) belül működő Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) az április 3-ai magyarországi országgyűlési választásra teljes körű választási megfigyelési misszió küldését javasolja.

Ezt pár nap késéssel ugyan, de meglepően szívélyes hangnemben fogadta egy Facebook-bejegyzésben hétfőn Varga Judit igazságügyi miniszter, aki szerint egy ilyen misszió rutineljárás, magyarok is rendszeresen vesznek részt ilyeneken.

A hvg.hu cikke szerint abban Varga Juditnak igaza van, hogy ez bevett eljárás az uniós országokban, az EBESZ Magyarországon 1998 óta 5 országgyűlési választást figyelt meg. Ám a lap szerint az EBESZ eddig hazánkban csak korlátozott megfigyeléssel élt, most viszont teljes körűt jelentettek be, ami azt jelenti, hogy 218 munkatárs érkezhet az országba. Közülük 18-an úgynevezett hosszú távú megfigyelőként már március elejétől Magyarországon tartózkodnának, őket egészítené ki a további 200 fő, akik röviddel az országgyűlési választás előtt érkeznének, és nem sokkal utána távoznának is.

Amennyiben ténylegesen bekövetkezik a teljes körű megfigyelés, azzal Magyarország lesz az első uniós ország, ahol az EBESZ ezt alkalmazza – írja a lap, hozzátéve, hogy tavaly Bulgáriában is ez volt a terv, de ott végól a koronavírus-járvány és pénzügyi problémák miatt ez nem valósult meg.

Ahhoz, hogy az EBESZ teljes körű megfigyeléssel éljen Magyarországon, ahhoz a magyar kormány hivatalos meghívása/hozzájárulása is szükséges (az EBESZ csak javaslatot tett), de a lap szerint ez akár jól is jöhet a fideszes kormányka. Ha ugyanis a megfigyelők elmarasztalják a választást, akkor hivatkozhatnak arra, hogy politikailag elfogultak (már Varga Judit is felszólította az EBESZ-t, hogy szívesen vannak látva, de ne avatkozzanak bele a választásba).

A hvg.hu összeszedte, hogy egy ilyen teljes körű választási megfigyelésnél mit csinál az EBESZ: vizsgálja a jogszabályi kereteket, a jelöltek regisztrációját, a kampányt, a média szerepét, az adminisztrációt, és mások mellett természetesen a szavazatszámlálást is (ezt a korlátozott megfigyelés során is vizsgálják, a teljes körűnél viszont 6-8 hét a misszió ideje).

Az EBESZ képviselői bármelyik szavazóhelyiségbe előzetes bejelentkezés nélkül bemehetnek, nem hozzák előzetesen nyilvánosságra, hogy hol fognak felbukkanni, vizsgálják az urnák sértetlenségét, beszélhetnek a szavazóköri delegáltakkal, mindig párban járnak, és akár vissza is térhetnek egy már meglátogatott szavazóhelyiségbe.

"A szavazóhelyiségek környezetében is több mindenre oda kell figyelniük, ezek között szerepel, hogy

- vannak-e kampányplakátok, zajlik-e kampányolás a helyiség közelében;

- várakoznak-e tömegek a szavazóhelyiség előtt, ha igen, miért;

- van-e nyoma nyomásgyakorlásnak, feszültségnek;

- kapnak-e valamilyen kedvezményt a szavazók, hogy egy bizonyos pártra szavazzanak;

- vagy pedig, hogy akad-e nyoma többszöri szavazásnak"

- írja a hvg.hu.

A lap szerint már elindult a toborzás a misszióra, bár még nem gyűlt összea költségvetés rá, ugyanakkor gyanítható, hogy ez sikerülni fog, mert egymástól függetlenül már több európai uniós képviselő és civil szervezetek is sürgették, hogy Magyarországon a választást teljes körű EBESZ-misszió vizsgálja.

A cikk szerint a toborzásból leszűrhető, hogy Budapesten kívül biztosan lesznek megfigyelők Debrecenben, Pécsen, Szegeden, Miskolcon, Győrben, Nyíregyházán, Kecskeméten és Szombathelyen is.

Igény van rá civilek és EP-képviselők szerint

62 EP-képviselő januárban egy levélben hívta fel a figyelmet, hogy a 2020-ban a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzetben átírt választási törvény, valamint a 2021-ben az állandó lakhely bejelentésére szolgáló rendelet módosítása aggasztó a választás tisztaságára nézve.

Magyar civil szervezetek is felszólaltak nyilvánosan ezek miatt, a Political Capital az EBESZ döntésének nyilvánosságra kerülését diplomáciai mérföldkőnek nevezte a történteket.

"A választás napján 200 megfigyelő párosával fogja járni a szavazóköröket, igy akár azok 5-10%-ába is eljuthatnak. A tudat, hogy a legkisebb településeken is bármikor betoppanhatnak, a visszaélésre készülőknek legalább egy részét elrettentheti – függetlenül attól, hogy kinek az érdekében készültek volna csalásra"

- idézi az állásfoglalásukat a hvg.hu, amely hozzáteszi, januárban egyfajta igényfelmélmérésen jártak hazánkban az EBESZ képviselői, a kormányoldallal és az ellenzékkel és a sajtóval is találkoztak, ezek után jelentették be a javaslatot a teljes körű misszióról.

Az EBESZ a választásról szóló tapasztalatait egy jelentésben fogja összegezni (egy gyorsjelentés pár nappal a választás után várható, a részletesebb később), amelyben ajánlásokat fogalmaznak meg a kormány felé. 2018-ban többek közt azt hozták fel problémaként, hogy a kormányzati és fideszes kampány összemosódott, a közmédia egyoldalú és elfogult volt a tájékoztatásban, a kettős állampolgárok, illetve a magyar lakcímmel rendelkező, de külföldön élő állampolgárok szavazati joga gyakorlásának eltérő volta is felmerült, mint megoldandó feladat.

"A szervezet több ajánlást is megfogalmazott, többek között azt, hogy a magyar kormányzatnak törekednie kellene a közmédia függetlenítésére, azonos lehetőséget kellene adnia minden külföldön élő szavazónak, illetve nem kellene korlátoznia a civilek jogait"

- olvasható a cikkben.

